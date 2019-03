CEDE Aruba ta busca hobennan pa trabao boluntario na Europa

CEDE Aruba atrobe ta duna varios hoben y hoben adulto entre 18-30 aña oportunidad pa haci trabao boluntario na nos partners na Spaña of Inglaterra. E trabao ta encera traha cu hende cu limitacion mental of promove sostenibilidad na algun festival. Riba diaranson 3 di april 5.30 pm CEDE Aruba ta organisa un reunion informativo pa interesadonan na Biblioteca Nacional Oranjestad.

E fondonan pa manda e boluntarionan afo a wordo rekeri via Erasmus+, e programa Europeo di subsidio pa educacion, hubentud y deporte. E idea tras di e programa aki ta cu tur hende por desaroya nan mes continuamente por medio di educacion, curso y siñamento informal: siñamento permanente (life long learning). Cu Erasmus+ intercambio y trabao boluntario ta wordo organisa y (co)financia.

E projectonan di CEDE Aruba ta brinda opportunidad na hoben y hoben adulto pa haci trabao boluntario den exterior. Aki, nan ta sera conoci cu culturanan diferente y nan ta siña habilidadnan nobo. Haciendo trabao boluntario hobennan lo optimalisa posibilidadnan pa un futuro bunita den e area di nan interes.

CEDE Aruba por manda 9 persona afo na 2019, pa periodonan entre 3 siman y 10 luna. Na nos partner na Spaña, na unda lo traha cu personanan cu limitacion mental, tin lugar pa 2 persona pa 2 luna (desde juni) y 2 persona pa 10 luna, cuminsando september. Y na nos partner na Inglaterra tin lugar pa 5 persona cu lo yuda haci 2 festival mas sostenibel, pa 3 siman den augustus.

Pa cualifica, personanan mester ta entre 18 y 30 aña di edad. E mayor parti di e gastonan lo wordo cubri door di e programa. Si ta necesario e hobennan por regla finaciamento extra.

Tin rekisitonan pa tene cuenta cune. Motivacion pa biaha pa Europa y haci trabao boluntario na un di nos partnernan ta e rekisito mas importante. Pero tambe un actitud positivo, flexibilidad y gana di siña ta esential. Durante e seleccion nos tambe ta wak e potential pa crece; hoben y hoben adulto di situacionnan desavanta ta wordo expresamente pidi pa participa. Ademas, obiamente e ta rekeri pa por biaha pa Spaña of Inglaterra den un di e periodonan specifica.

Pa preparacion e hobennan lo sigui diferente cursonan, lo bishita un organisacion local cu metanan similar cu e organisacion na Spaña of Inglaterra, y lo duna presentacion di esaki. Durante e periodo afo e trabao boluntario mester wordo documenta y na final, nan lo presenta locual nan a haci y siña. E hobennan lo wordo supervisa dor di CEDE Aruba, prome, durante y despues di e periodo di trabao boluntario afo.

Pa splica detayesnan di e programa y contesta preguntanan, CEDE Aruba lo organisa un reunion informativo. Esaki lo tuma lugar diaranson 3 di april pa 5.30pm na Biblioteca Nacional Oranjestad. E 2 damanan cu a haci trabao boluntario na Spaña den 2018, lo ta presente pa conta tocante nan experiencianan y contesta pregunta. E reunion informativo ta dirigi na hoben interesa, mayornan, scol y tur otro interesadonan. Personanan cu por ta no por bai e aña aki pero ta interesa di participa den futuro, tambe ta bonbini. Interesadonan por registra via [email protected] of yama 582 7666. Tambe por haya mas informacion na Hulandes of Ingles riba www.erasmusplus.nl.

