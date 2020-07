CEDE Aruba ta aportando bek na comunidad den e momentonan dificil aki

Sr. Daniel Tecklenborg di Cede di Aruba diahuebs atardi a yama un conferencia di prensa pa papia di un proyecto di duna bek na comunidad. Happy to give bek ta un programa di recauda fondo pa sostene famia den necesidad durante e crisis di covid, a cuminsa cune na April y ta sigui te cu fin di September. E programa na e momentonan aki ta sostene di tres iniciativa na Aruba, e prome ta Fundacion pa nos Comunidad 75% di e fondonan pa pakete di cuminda y otro sosten cu e fundacion ta duna, e di dos fundacion cu ta haya sosten ta Fundacion Ban Uni Man pa Cria nos muchanan cu 15% cu ta bay pa desayuno pa scol e di tres fundacion ta YMCA cu ta den e meals on wheels program y ta prepara 200 cuminda cayente pa hendenan cu no tin pa come na cas. Te cu awor aki nos a duna 550.000 florin cu e happy to give bek y nos ta contento cu esaki y esaki ta companianan local y internacional cu a haci donacion pa medio di e website y transfernan riba nos cuenta bancario. Nos a ripara cu tin un necesidad hopi grandi den nos comunidad di Aruba y diferente organisacion na Aruba a brinda ayudo un total di 8 mil famia cu a pidi pa sosten, unda cu pa luna mester haya sosten y ta un necesidad enorme y ta un problema hopi grandi.

Sr Daniel a menciona cu a parti e luna den cuatro siman y durante un siman ta haci e campaña via donacion di un sms, hunto cu setar. Tambe lo colecta riba caya cu nos buzon. Y na fin di Augustus lo haci un telethon unda tur hende por haci donacion. Tin diferente partners cu ta apoyando e proyecto aki y nos ta contento, danki an Setar, TeleAruba, un grupo grandi di radio stacion, pompstacion, beauty salon, restaurant y mucho mas.

