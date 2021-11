CEA a cuminsa diahuebs cu bishita hende na cas pa cobra boetnan habri.

E intencion di e bishita mainta tempran aki ta pa busca personanna cu debe di boet y hiba nan KIA pa nan sinta nan detencion.

Awe CEA no mester a hiba ningun hende KIA, pasobra e personanan a paga e boetnan

Ministerio Publico ta haci un biaha mas un yamada urgente na personanan cu debe boet pa paga.

Por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer.

Bo persona por swipe tambe na balie di Ministerio Publico. No lubida si pa haci un afspraak prome via e website www.omaruba.com. Sin afspraak no por drenta e edificio.

Preguntanan tocante boetnan por manda pa [email protected] Por haci uso tambe di e formulario di contacto riba e website pa haci pregunta.

E accion di cobra boet a start na juli 2021 na airport, unda a cuminsa para pasaheronan cu debe boet. Luna pasa a saca e anuncio cu CEA lo cuminsa busca hende cu debe boet na cas y hiba nan KIA pa nan sinta nan dianan. KIA a prepara algun cel especialmente pa esaki, tanto pa hende homber como pa hende muher. E accion a bay asina bon cu Ministerio Publico a dicidi pa warda te awe pa start cu e ehecucion.

No laga yega asina leu cu CEA ta para na porta di cas.

Areglonan di pago no ta posibel mas pa personanan cu un condena irevocable pa boetnan di trafico.

