CCDP di Merca: Delta ta peligroso y mas contagioso pero esnan vacuna no ta muri

Esnan di Centers for Control Disease and Prevention (CCDP) ta afirma cu e variante Delta ta peligroso, mas contagioso [erp esnan vacuna no ta muri. “E funcionarionan di salud mester reconoce cu e guera contra COVID-19 a cabia,” un informe revela door di CCDP di merca ta menciona. Ningun persona vacuna no a muri, pero si nan a haya sintomanan,” e documento ta menciona.

E variante Delta ta circula den comunidadnan na Merca y ta representa e 20% di e casonan di COVID-19, pa cual e specialistanan ta preocupa.

CCDP ta considera cu e variante Delta di coronavirus ta mes contagioso manera waterpokken y lo por causa malesanan grave, pero esnan vacuna no ta core e riesgo di morto, segun un documento di e centro ta menciona.

“E hayazgo aki ta precupante y tabata un descubrimento fundamental cu a trece cu ne e recomendacion di uzo di tapaboca recomenda door di CCDP,” Rochelle Walensky, director di CCDP a bisa. “Mi ta kere cu e hendenan mester compronde cu nos no ta yorando manera un lobo aki. Esaki ta algo serio. E ta un di e virusnan mas contagioso cu nos conoce manera sarampi of watterpokken,” el a agrega.

E datonan di CCDP ta indica cu e vacunanan ta sumamente efectivo pa preveni malesanan grve, hospitalisacion y morto den personanan vacuna. Un investigacion nobo a mustra cu e personanan vacuna infecta cu e variante Delta tabatin cantidad grandi di e virus den nanishi y garganta.

E documento tin un nota urgente na final, cu e agencia mester renoba su mensahenan publico pa enfatisa vacunacion como e miho defensa contra un variante asina contagioso cu ta actua caso manera un virus nobo diferente, bulando di un persona pa otro cu ebola of un grief comun y coriente.

Brote y estudionan externo ta mustra cu individuonan vacuna infecta cu Delta por transmiti e virus cu e mesun facilidad cu esnan cu no ta vacuna. E personanan vacuna infecta cu Delta tin carganan viral similar na esnan cu no ta vacuna y nan ta infecta cu e variante.

E infeccion cu e variante Delta ta produci cantidadnan di virus den e vianan respiratorio cu ta dies bes mas halto cu esnan cu ta mira den personanan infecta cu e variante Alfa, cu tambe ta sumamente contagioso. “e cantidad di virus den un persona infecta cu Delta ta 1000 bes mas cu loke ta mira den personanan infecta cu e version original di e virus.

Tambe tin indicacion cu tin un riesgo mas grandi entre e gruponan di mas edad pa hospitalisacion y morto en comparacion cu e personanan mas hoben, independientemente di e estado di vacunacion.

Dia 13 di mei ultimo a informa cu no mester haci uzo di tapaboca paden of pafo si nan a wordo vacuna. Pero awo, e guia nobo ta refleha cambionan strategico contra e yegada di e variante Delta. Awo hasta ta sugeri pa personaan vacuna uza tapaboca, paden of cerca di personanan vulnerabel pa infeccion y malesanan.

