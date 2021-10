Datonan di nos forza laboral ta sumamente importante, ya cu nan ta duna un bista di e desaroyonan economico y social di nos pais. Pa e motibo aki, durante di un Censo, ta puntra na tur persona di 14 aña of mas si nan a traha den e siman prome cu e Censo.

E resultadonan di Censo 2020, ta mustra cu dia 1 di oktober 2020, 43.632 persona tabata emplea, 4.111 persona no tabata emplea y tabata buscando trabao y 40.039 persona no tabata activo riba nos mercado laboral, pues nan no tabata emplea y nan no tabata buscando trabao.

Rond mundo, e mercado laboral, a wordo afecta a consecuencia di e pandemia. Pa por haya un mihor bista di e efecto di e pandemia, nos ta compara e resultado di Censo Piloto 2019 cu e Censo 2020.

Entre e Censo Piloto cu a wordo teni na 2019 y e Censo 2020, e tasa di desempleo a subi di 5,2 pa 8,6%. Pa hende homber, e tasa di desempleo a subi di 5,3 na 2019 pa 9,3% na 2020. Pa hende muher esaki tabata 5,2 na 2019 y 8,0% na 2020.

Esnan cu no tabata activo riba nos mercado laboral, a conoce un crecemento substancial. Entre 2019 y 2020, e cantidad di personanan cu no tabata activo riba nos mercado laboral, a crece cu 26,8%. Normalmente, e grupo aki ta consisti di personanan pensiona y personanan cu ta bayendo scol. Na 2020, e personanan cu a bin aserca tabata personanan cu ta wardando pa e trabounan reanuda despues cu e efectonan di COVID-19 pasa.

Tambe a nota, cu a consecuencia di e pandemia e participacion di hende homber y hende muhe riba e mercado laboral a baha considerabelmente, di 70,5 na 2019 pa 58,0% na 2020 pa hende homber y di 60,2 na 2019 pa 51,2% na 2020 pa hende muhe.

Pasobra Aruba ta conta!

