Na Aruba, ya pa varios decada, e participacion di mucha y hoben na educacion ta hopi halto. E resultadonan di Censo 2020 ta enfatisa esaki un biaha mas y ta indica cu 87,5% di mucha y hoben entre 0 pa 17 aña ta bayendo scol of ta siguiendo un educacion, incluyendo diferente tipo di educacion cu ta wordo ofreci online.

Pa mucha y hoben entre 4 y 16 aña pa cual e Enseñansa Obligatorio ta aplicabel, e porcentahe di participacion ta mas halto ainda, esta 98,7%. E porcentahe di participacion ta practicamente igual pa mucha homber (98.6%) y mucha muhe (98,9%). E motibo principal pa no atende un scol den e categoria di edad aki ta problemanan di salud fisico of mental, sigui pa motibonan relata na e situacion rond di COVID-19.

Den comparacion cu Censo 2010, na 2020 a observa un bahada den e porcentahe di mucha entre 0 pa 3 aña cu tabata bishita un crèche of speelschool. Mientras na 2010, 45.4% di muchanan te cu 3 aña tabata bayendo un crèche of speelschool, na 2020, e porcentahe aki tabata 35.9%.

Pa locual ta trata muchanan den e categoria di edad di 4 pa 5 aña, tambe a observa un bahada leve di 97.9% na 2010 pa 96.0% na 2020.

Pa e categoria di edad di 6 pa 11 aña, e resultadonan di Censo 2020 a mustra un crecemento leve den e porcentahe di mucha cu ta atende scol di 98.8% na 2010 pa 99.3% na 2020.

Esaki tambe tabata e caso pa hobennan entre 12 y 17 aña. Mientras na 2010, 96.0% di e hobennan aki tabata bayendo scol of tabata sigui un educacion, na 2020 e porcentahe aki a subi te na 98.1%.

E participacion di mucha homber y mucha muhe na educacion ta practicamente igual, cu 87.3% di mucha homber y 87.7% di mucha muhe entre 0-17 aña atendiendo un scol of siguiendo un educacion.

