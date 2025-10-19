Segun Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na Hulanda: Desempleo na Hulanda ta subi te na e nivel di mas halto den cuater aña! Desempleo na Hulanda a subi na su nivel di mas halto den cuater aña luna pasa. Un total di 409.000 hende tabata desemplea, loke ta representa 4 porciento di e poblacion trahado.
E cantidad di hende desemplea ta subi for di e luna di Mei di e aña aki, segun cifranan di oficina Central di estadistica Hulandes (CBS). Den e ultimo kwartaal, un promedio di ocho mil hende entre e edadnan di 15 y 75 a drenta e forsa laboral. Den e grupo di edad aki tambe tin 3.2 miyon hende sin trabao, pero nan no ta buscando trabao y no ta inclui den e forsa laboral. E aumento di desempleo ta refleha den dos grupo di buskeda di trabou. Mas o menos 123.000 hende a perde nan trabou luna pasa, casi 7 % mas cu na Augustus.
Otro 137.000 persona inicialmente tabata desemplea pero activamente a cuminsa busca trabou na September, manera hobennan cu ta drenta e mercado laboral pa prome biaha. E grupo aki tambe tabata un tiki mas grandi (3 porshento) cu e luna anterior. Cifranan di desempleo ta mustra diferencianan significante entre diferente grupo di edad.
Entre hobennan bou di 25 aña, desempleo en realidad tabata mas abou luna pasa cu un aña pasa: mas o menos 8,8 porciento tabata buscando trabou na September. Desempleo den gruponan di edad mas halto tabata mas halto cu aña pasa. E aumento di desempleo no ta refleha ainda den e cantidad total di beneficionan di desempleo. Esaki ta parce di ta debi principalmente na desaroyonan den un sector: e cantidad di empleadonan anterior cu ta ricibi beneficio di desempleo na instancianan di empleo temporal a baha. E bahada aki a compensa un aumenta den beneficionan den tur otro sector.