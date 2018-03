CBS: Indice multidimensional di pobresa na Aruba

Pobresa por wordo midi den diferente forma. Por uza por ehempel e sistema di nivel di subsistencia (bestaansminimum). E subsistencia minimo ta wordo defini como e nivel di bienestar (of entrada) cu ta provee solamente e necesidadnan basico di subsistencia. Na 2010, CBS conhuntamente cu Departamento di Salud Publico (DESPA), FCCA, Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y Departamento di Asuntonan Social, a actualisa e nivel di subsistencia pa Aruba segun e metodo internacional ya uza na 1994. A calcula e nivel di subsistencia na 2010 na AWG. 1,985 pa luna pa un hogar di 1 persona.

Un otro manera pa midi nivel di pobresa ta di acuerdo cu e concepto standard Europeo di pobresa relativo. Esaki ta tuma na consideracion e proporcion di hogarnan cu tin un entrada ekivalente na 60 porciento di e entrada mensual mediano nacional. A base di e datonan di e Censo 2010, CBS a calcula esaki na AWG1,356 pa luna pa un hogar di 1 persona.

Pero, entrada solamente no ta suficiente pa por determina e “estado di ta vulnerabel” di un persona of hogar of ta indica cu e persona of hogar en cuestion ta vulnerabel of ta den un estado di desbentaha. Un simpel ehempel ta cu aunke e habilidad di gasta di un persona of hogar ta depende di su entrada.

Na 2014, CBS di Corsou a publica un articulo cu ta describi e situacion social-economico di cierto areanan na Corsou basa riba datonan di nan Censo 2011. Den e mesun cuadra aki CBS Aruba a haci un analisis cu e datonan di e Censo 2010, uzando e “Global Multidimensional Poverty Index (Global MPI)” cu ta wordo calcula y uza door di United Nations Development Programme (UNDP).

E analisis aki no ta pa introduci un definicion di pobresa, pero mas bien pa subraya e caracter multi- dimensional di pobresa. E ta pone enfasis riba esunnan cu ta biba di un entrada relativamente abao y cu ta experencia nivelnan relativamente halto di deprivacion.

E Indice Multidimensional di pobresa ta consisti di 5 dimension y cada dimension ta parti den diferente indicadornan. E 5 dimensionnan ta inclui educacion, actividad economico, salud, calidad di bida y entrada.

Segun e calculo di e indice (Aruba Multidimensional Poverty Index (AMPI)), 15.9 porciento di nos hogarnan ta wordo considera di ta pober. Esaki ta ekivalente na 5,105 hogar, consistiendo di 13,638 persona cu ta biba den e hogarnan aki.

Ademas e hogarnan por wordo categorisa di esunnan “vulnerabel pa cay den pobresa”, esunnan den “pobresa modera” y esunnan den “pobresa severo”.

Segun e indice 6,144 hogar ta den posicion vulnerabel pa cay den pobresa y di esunnan cu ta wordo considera AMPI pober, 1,437 hogar ta experencia pobresa severo.

E analisis ta mustra cu San Nicolas, specialmente San Nicolas zuid tin un proporcion mas grandi di hogarnan cu ta biba den pobresa. Asina mes, na momento di combina e cantidad di hogar pober cu e intensidad di deprivacion experencia, e area di Noord/ Tanki Leendert ta score mas halto.

San Nicolas ta score halto tambe pa loke ta trata e cantidad di hogarnan cu ta den posicion vulnerabel pa cay den pobresa.

Mayoria di e hogarnan den pobresa ta trata di hogarnan di sea 1 of 2 persona. esunnan di 1 persona ta mas tanto un persona economicamente no activo (por ehempel pensiona) di un edad averahe di 68 aña. Unda ta trata di un hogar di 2 persona, por lo menos un di e personanan ta economicamente no-activo y cu un edad averahe di 65 aña).

Hogarnan cu ta experencia pobresa y tin mucha ta representa 30 porciento di tur hogar den pobresa. Aki ta trata di 2,931 mucha cu mayornan relativamente jong cu ta experencia pobresa.

Comments

comments