CBA: Sector publico ta contribui mas tanto na e subida den credito domestico

Compara cu juli 2019, e cantidad di placa den circulacion a crece cu Afl. 66,9 miyon te na Afl. 4.446,6 miyon den e luna di augustus 2019. Esaki a resulta for di un subida den tanto e activo domestico netto (+Afl. 41,1 miyon) y den e reserva di divisa netto (+Afl. 25,7 miyon).

E expansion den e componente domestico pa cu e cantidad di placa den circulacion ta relata na e aumento den credito domestico (+Afl. 45,4 miyon). Esaki a wordo causa door di aumento den ambos credito bancario netto na e sector publico (+Afl. 32,1 miyon) y credito bancario na e sector priva (+Afl. 13,3 miyon). E crecemento den credito bancario netto na e sector publico tabata door di un reduccion den deposito di gobierno pa cu Afl. 31,9 miyon. Tambe, hipoteca di vivienda y credito na empresa a subi cu Afl 8,8 miyon y Afl. 8,2 miyon, respectivamente, mientras credito na consumidor a baha cu Afl. 3,7 miyon.

Den augustus 2019, e compra netto di divisa for di publico (+Afl. 220,6 miyon) tabata mas cu e benta netto di divisa na publico (-Afl. 194,9 miyon). E compra netto di divisa ta relaciona principalmente cu entrada genera for di turismo. Benta netto di divisa ta resulta for di e importacion di mercancia, otro inversionan, y otro servicionan.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un subida di 4,0 porciento den e luna di augustus 2019 compara cu augustus 2018. E contribuyente principal na e aumento aki tabata e componente “Cuminda y Bebida No-Alcoholico”. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra 4,1 porciento na augustus 2019, compara cu 4,2 porciento na juli 2019.

Entrada di Gobierno

Entrada total di gobierno a suma Afl. 95,7 miyon na augustus 2019, cual ta Afl. 4,0 miyon mas cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di un subida den entrada di impuesto (+Afl. 9,4 miyon) y un caida den entrada no relata na impuesto (-Afl. 5,5).

E expansion den entrada di impuesto a wordo causa principalmente pa mas impuesto riba ganashi (+Afl. 4,5 miyon), impuesto riba benta di negoshi (+Afl. 4,1 miyon), impuesto riba salario (+Afl. 2,0 miyon), impuesto riba entrada (+Afl. 1,5 miyon), y impuesto riba divisa (+Afl. 1,3 miyon). Di otro banda, entrada di impuesto riba propiedad (-Afl. 3,2 miyon) a baha pa e luna aki ora di compara cu e mesun luna di e aña anterior.

Turismo

Tuma nota cu e cifranan di turismo no tabata disponibel na momento di publicacion di e relato aki.

