Cazador di talento di futbol condena pa pedofilia

LONDON, Reino Uni- “Puro maldad” y “encarnacion di diablo”. Asina e hues a califica e ex trainer y buscado di talento Barry Bennel despues di a conden’e na 30 aña di prizon. Bennell a wordo acusa di a abusa di 12 hungado di liganan menor na Reino Uni, según The Guardian. E abusador lo por sali bou di libertad condicional despues di e cumpli e prome 15 aña di su sentencia.

“Bo tabata sa kico futbol tabata nifica pa cada un di e hobennan aki, e tabata na vida, e carera pa cual nan lo a haci tur cos”, hues Clement Goldstone a bisa na e ex dirigente den un Corte di Liverpool.

“Abo tabata manera un dios cu tabata tin na su alcance e capacidad di yudanan cumpli cu nan ambicionnan y realisa nan soñonan. En realidad, abo tabata e encarnacion di e diablo. Bo a horta nan infancia y nan inocencia pa satisface bo mesun perversion”, e hues a sigui bisa.

Bennell a evita di mira su victimanan, cu awo ta den e edad cu ta varia di entre 40 pa 50 aña di edad, mientras cu e declaracionnan di e victimanan tabata wordo lesa, caminda ta relata con algun di nan tabata pensa di comete suicidio. Otro a recuri na alcohol y dorga. Hopi di esunnan cu un dia tabata promesanan di futbol, awe ainda ta sufri di depresion, ansiedad, atakenan di panico, ‘flashbacks’ y nachtmerrie.

Entre esunnan presente den Corte di Liverpool cu a trata e caso, tabata t’ey David Hazeldine, ruman di Mark. E ultimo aki a wordo getrain door di Bennel y a comete suicidio na 2006. Tambe tabata t’ey presente Andy Woodward, cu despues di e entrevista cu The Guardian na November 2006, el a anima otro hungadonan pa sali afo pa conta nan storia. Woodward a ricibi e gradicimento di victimanan riba e trapi di e Corte den e ciudad Ingles.

Bennell ya caba a cumpli dos condena di prizon na Reino Uni y uno nan Merca y el a wordo haya culpabel siman pasa di 50 delito relaciona cu 12 hungado menor di edad, entre 7 y 14 aña, entre 1979 y 1990. Un tempo e tabata wordo considera e “trahado di streanan di futbol” pa su habilidad di haya talentonan hoben a admiti shete di e cargonan di cual el a wordo acusa. E hurado a hay’e culpabel di otro 43 delito.

“Mi tabata mucha, y tempo mi tabata tin entre 10 pa 13 aña, e monster ey a dicidi cu tabata algo pret pa uzami como su co’i hunga sexual. Pa mi tata e tabata dificil pa e pensa cu e tabata hibando mi hunga futbol pa mi bira un futbolista manera semper mi a soña, pero durante tres aña e tabata hibando mi na mi mesun fierno”, e victima di mas hoben a splica.

“Awe nos ta debolbe abo nos berguensa, nos culpa y nos tristesa. For di comienso nos no mester a carga cu esakinan”, Mickey Fallon, un di e victimanan a relata.

Fuente: http://www.bbc.com/

Comments

comments