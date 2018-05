Caya Grandi lo ta yena cu ambiente y specialnan pa weekend di Dia di Mama

En conexion cu dia di mama dia 11 di Mei, Caya Grandi lo bay tin hopi descuentonan y premio manera aña pasa, pa esunnan cu ta bin haci compras den caya. Te cu awo tin como 20 premio pa reparti, cu’n premio grandi di 1000 florin di compras, cortesia di CMB. Sra. Lindy Croes, representante di Prome Minister den Caya G.F. (Betico) Croes y cu ta den e comision di Camara di Comercio, ta amplia.

Tambe ta bay entre otro permionan tin un Weekendstay na Renaissance y ta bay tin 10 leisurebike y mountain bike pa e mamanan. E evento ta tuma luga dos dia, riba diabierna y diasabra unda cu cada compra e cliente ta haya ticket pa participa. Dialuna lo saca e ganado Live via Facebook di Aruba Mainstreet.

Caya Betico Croes hunto cu zijstraatnan ta purbando di haya tur e comerciante pa participa mandando carta pa nan y ta mustrando willing pa coopera, keto bay nan ta manda tambe giftcard anto sigur si un hende ta haci cumpra lo por gana.

Cada tienda ta bay pone nan mesuna ambiente mane aña pasa, Maggys ta bay tin nan specials mescos cu e otro comercionan y ta bay tin hopi actividad en general. Nan ta hayando cooperacion cu parkeo di parti di Minister Chris Romero caminda cu ta bay tin free parking riba e dianan aki, pero esaki ta conta pa e blanconan so te ainda, paso e geel ta wordo paga pa luna. Cualkier cambio lo laga sa. Comision Caya Grandi ta ta invita na un y tur pa bin shoping den caya di 9or te cu 6:30. Bin disfruta den Caya Grandi unda cu lo bay tin hopi ambiente y premio.

