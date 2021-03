Cautela cu Pechi Portugues yegando canto di lama

Parke Arikok Aruba a informa cu cu diferente cos ta yega nos playanan for di lama e dianan aki manera, plastic, glas, Sargassum y hasta Pechi Portugues (Physalia physalis). Pechi Portugues no ta un jellyfish, pero un sifonóforo: cual ta un colonia di bestia specialisa – yama zooids – cu ta traha hunto como un organismo. El a haya su nomber pasobra e ta parce e barconan di guera Portugues di siglo 18. Pechi Portugues no ta nabega of landa su mes, pero ta flota riba lama, usando e biento y coriente di lama pa move dilanti. Su tentaculonan – cual e ta usa pa gara y come pisca y bestia chikito – por crece te hasta 50 meter largo.

Sea cauteloso: un Pechi Portugues su pica por causa un dolor hopi fuerte, hasta si nan a laba riba e beach y parse morto nan por pica.

