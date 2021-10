Diadomingo marduga pasa di 12’or di marduga a surgi un problema cu a bay for di man entre dos bisiña na Catiri cu arma blanco envolvi. Polisnan a presenta di biaha y a compronde cu ta trata cu un di nan ta ex suegra di otro y nan tin basta dia ta bibando cu problema y a warda un yega cas pa saca cuchiu pa otro di rabia.

PROME LIVE:



Polis a detene un señora cu a bay pa defende su casa y a haya su mes den problema cu husticia. A tuma dato for di e otro persona cu a keda atras y tanto e homber relaciona cu e asunto entre ex suegra y cu e problema di holo di marihuana.

