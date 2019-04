Catedral di Notre Dame na Paris na candela

Un candela feroz ta consumiendo un catedral historico den centro di Paris, Francia na e momentonan aki. E catedral di Notre Dame ta ricibi pa aña un 13 miyon bishitante y a bira mas famoso pa e pelicula “The Hunchback of Notre Dame”. Te na e momentonan aki no ta conoci causa di e candela aki. E toren di mas halto di e catedral ta di 67 meter halto y ta e parti full ariba ey ta na candela. E huma di e candela bo por wake for di hopi miya leu. Actualmemte bomberonan ta bringando cu alma y cuerpo pa logra domina e candela aki cu te ainda ta for di control. E catedral aki a wordo traha den siglo 13 pues ta wordo considera un herencia grandisimo monumento di e ciudad.

Comments

comments