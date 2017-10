Catalunya lo por declara independencia otro siman dialuna

CALUNYA, Spaña- E partidonan Junts Pel Sí y e CUP, cu tin e mayoria den e parlament di Catalunya, a pidi un reunion di parlamento pa discuti un declaracion di independencia unilateral di Spaña, segun e corant La Vanguardia.

E presidente Catalan, Carles Puigdemont, tin previsto un reunion publico diaranson anochi, despues di a declara na e cadena di noticia BBC cu e parlamento lo declara independencia di forma unilateral “den cuestion di dia”.

E intervencion lo wordo realisa despues di cu rey Felipe VI a lansa mensahenan duro contra di e lidernan Catalan den un declaracion na e pais unda cu e ta apoya e gobierno di Spaña. El a bisa tambe cu estado lo actua pa cumpli cu legalidad.

E referendum (no autorisa) di diadomingo y e actuacion policial, den discusion actualmente, ordena door di gobierno central a duna hala na e movemento independista y a crea tensionnan pa un posibel negociacion, a pesar di e yamada di e comunidad internacional.

Den e declaracion extraordinario di diamars, e rey a habri porta pa e aplicacion di e articulo 155 di e constitucion Spaña, cu ta permiti pa adopta medidanan drastico pa proteha e interes general di un region no cumpli cu su obligacionnan of actua contra di esaki.

“Ta responsabilidad di e podernan legitimo di estado pa sigura e orden constitucional y e funcionamento normal di e institucionnan, e vigencia di estado di derecho y e autogobierno di Catalunya basa ariba constitucion y statuut di Autonomia”, e rey a bisa na Palacio di Zarzuela, caminda cu e palabra “dialogo” no a bin dilanti.