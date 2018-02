Catalog di material educativo local obtenibel den forma digital

Departamento di Enseñansa ta informa cu tin un catalog di tur publicacion di material di Seccion Desaroyo di Curiculo y Proyecto di Idioma den Enseñansa

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta desaroya material educativo ya pa mas cu 30 aña pa diferente tipo di scol na Aruba. Na 1986 a lanta Seccion Desaroyo di Curiculo cu e meta pa percura pa material educativo cu ta tene cuenta cu e mucha cu ta biba na Aruba. Cu tempo e seccion a crece y a percura tambe pa e metanan nucleo pa enseñansa primario y pa e terminonan final pa enseñansa avansa y profesional.

Den curso di tempo a lanta tambe Proyecto di Idioma den Enseñansa cu e meta pa traha riba standarisacion y cultivacion di Papiamento pa sostene introduccion di Papiamento como idioma di instruccion y como materia den enseñansa.

Como refleho di e esfuersonan cu a desplega den transcurso di e ultimo 30 añanan, a publica un catalog cu ta contene un lista amplio di e edicionnan di tanto Seccion Desaroyo di Curiculo como di Proyecto di Idioma den Enseñansa.

Nos gratitud ta grandi na tur e directivanan di scol, scolnan, maestronan, docentenan y demas actornan den enseñansa pa nan bunita cooperacion; sin nan sosten publicacion di tur e materialnan no tabata posibel. Un palabra di gratitud ta bay tambe na tur e desaroyadornan, traductornan, y redactornan cu a forma parti di e famia grandi di Seccion Desaroyo di Curiculo como tambe di Proyecto di Idioma den Enseñansa. Ta trata aki di mas cu 400 persona cu a duna nan aporte pa produccion y publicacion di material educativo den transcurso di tempo.

E catalog ta un obsekio di Sra. Wietske Dijkstra, director di Idee N.V. Hulanda, kende pa nos departamento, pa casi dos decada, a produci y publica un cantidad grandi di diferente material educativo. Un gran parti di e publicacionnan no ta obtenibel mas. Otro publicacionnan mas recien a ser reparti na tur scol preparatorio y basico. E catalog “Un bista di material, metodo y buki di lesa desaroya pa enseñansa di Aruba” ta obtenibel den forma digital via e website di Departamento di Enseñansa[www.ea.aw].Ta e intencion pa den futuro publica e materialnan tambe den un forma digital. Ta e deseo pa e catalog aki ta un fuente di informacion pero tambe un estimulo pa conhuntamente cu tur actor den enseñansa nos por sigui produci material na bienestar di enseñansa na Aruba.

Pa mas informacion por manda un mail na [email protected] Por acudi na website [www.ea.aw]

y por sigui e desaroyonan a traves di facebook page @educationaruba.

