Cataleya Cosmetics & Cofee Shop a habri su porta na Ponton

Recientemente a habri su portanan, Cataleya Cosmetics & Coffee Shop, situa na Ponton 76;entre Bassari y Mirrors, den e mesun mall cu Jani Block & Clays. Sra. Lizaira Tromp- Polak, propietario di Cataleya Cosmetics & Coffee Shop ta splica cu e ta un concepto no conoci na Aruba ainda. Y e mester wordo considera como bin bebe un poco koffie, pero na mes momento e dama por shop pa su cosmetica. A cuminsa cu e parti di coffeeshop prome y despues gradualmente a introduci e cosmetica den e shop. Y nan final kier crea un experiencia di shopping, un experiencia specialmente pa e damanan, cu loke nan gusta mas, esta cosmetica, accesorio y diferente regalo. Tambe kier a haci e experiencia di shopping mas facil pa e ser masculino, cu hopi biaha no sa kico pa regala sea su casa, su pareha of su mama. Cataleya ta haci’e mas facil pa e hende homber, cu no por faya nunca den Cataleya Cosmetics & Coffeeshop. Si e dama no ta gusta cosmetica, e lo gusta accesorio, y si no ta sigur, lo por cumpra un cadeaubon, unda cu e dama mes lo por bin cumpra loke ta na su gusto. Cataleya Cosmetics & Coffeeshop lo tin diferente shelves cu diferente marca di cosmetica, tanto internacional y algun cu ta conoci na Aruba caba. Lo introduci tambe e marca BH Comstics, cu ta un marca completamente vegano, na un prijs di pueblo, unda cu ta purba di mantene e prijs cu e pueblo lo por paga. E cabayero tambe lo haya algo na su gusto den Cataleya Cosmetics & Coffeeshop. Nan ta habri for di 9 or di mainta te cu 9 or di anochi. Por pasa despues di trabou, dal un kopie koffie of si e kier dal un shot di p.e. Whisky, un amaretto, es decir alcohol tambe ta disponibel. E dama por dal su biña tambe. Por pasa merdia tambe ya cu lo tin diferente sandwich, salada, y tambe sopi di dia. Cataleya Cosmetics & Coffee Shop ta ofrece e pueblo di Aruba un experiencia nobo cu Aruba no conoce, unda cu bo por shop y tambe dal un copi koffie, pero tambe come algo chikito.

Un djis ta temporada di Pasco, unda cu ta un temporada loco di Aruba. E damanan por bin shop pa nan accesorio pa Pasco y Aña Nobo. Bin pasa un na Cataleya Cosmetics & Coffee Shop, caminda cu nan ta ofrece un experiencia di haci compras tanto pa e hende homber como e hende muhe .

