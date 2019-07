Castigo drastico pa delitonan di abuso di menor

Conseho di Minister diabierna ultimo a aproba e proposicion di Minister di Husticia mr. Andin Bikker pa aumenta castigo drasticamente pa delitonan di abuso di menor. Castigonan di 12 aña ta bay pa 16 aña. Pa cierto delito cu actualmente e castigo ta hopi abou, e cambio ta nifica tripel esta di 2 aña ta bira 6 aña of redobla di 4 pa 8 aña di castigo. E decision ta nifica tambe cu den mas caso lo bay over na detencion preventivo. Den acuerdo di gobernacion di gabinete Wever-Croes, a haci compromiso cu Aruba, unda ta bay dedica atencion specifico riba e tematico aki. Tambe ta ahusta e areglo di verjaringstermijn por ehempel si un persona despues di 20 aña tin e curashi di enfrente e echo cu un hende hopi cerca di dje a falta respet pe ora e tabata menor di edad y e bin dilanti ainda e crimen ey no a caduca. Un otro aspecto ta e conseho di centrale raad voor reclassering cu ta duna conseho ora di laga personanan den libertad condicional. Awor Minister di Husticia por dicidi si e ta haya cu un tipo di crimen ta hopi serio, semper e persona cu ta politico responsabel mester por bisa cu e tin otro opinion y e persona ta sinta su castigo maximo. Un otro ley cu ya caba ta hopi leu, ta e werkboek nobo van strafvordering. Den esey ta introduci entre otro e derecho di e victima y tambe hende hopi cerca por ehempel un representante legal. Ta hopi importante pa proteccion y derecho di e victima y e persona rond di dje cu ta sufri di un crimen por hiba palabra. Hues por tuma den consideracion ki tipo di castigo pa impone y por tene na consideracion ki impacto e crimen tabatin riba e victima y su medio ambiente. E ley ta bay Raad van Advies y ora e bin bek e ta bay Parlamento y Minister ta spera cu pa September, October e por drenta na vigor. Minister Bikker ta keda traha na bienestar di comunidad y sigur proteccion di nos muchanan.

