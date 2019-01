Castigo di tres aña y di 10 luna exigi contra dos homber cu a abusa di un menor

GRONINGEN – Ministerio Publico (OM) a exigi un castigo di prizon incondicional di 42 y 10 luna pa dos homber cu a abusa di un mucha muhe menor di edad. En total ocho homber mester a presenta den corte diaranson. E hobencita a wordo abusa como 200 biaha.

E abuso a tuma luga entre januari 2015 y juni 2017 na diferente luga den provincia di Groningen. E mucha tabata tin 13 aña ora cu e abuso a cuminsa. Door di e abusonan aki el a haya diferente tipo di HPV.

E prome homber cu e presenta den sala di corte, un homber di 25 aña procedente di Winschoten, a admiti di a tene relacion cu e mucha y a bisa cu ta e mucha muhe mes tabata desea esaki. El a bisa di tabata tin 19 aña. “Mi no a sospecha nada”. Pero den un groupchat el a admiti cu e tabata tin 14, hues a bis’e. E tempo ey e homber a bisa di no ta worry cu e ta asina jong. OM a pidi 42 luna di castigo pe homber aki.

Un homber di 38 aña procedente di Almeerder a presenta den corte pa motibo di cu na 2016 el a tene un trio hunto cu e mucha muhe y e homber di 25 aña. “Mi ta hopi sorry, pero mi no tabata sa cu e tabata menor di edad”, e homber a bisa. E dos hombernan no a paga pa a tene relacion cu e mucha.

E mucha a wordo abusa mas tanto door di su omo cu ta adicto na sex. Door cu e no tabata biba na cas y su red social tabata chikito, e homber tabata tin hopi influencia ariba e mucha. E tabata forsa e mucha pa tene relacion cu otronan y tabata duna instrucción. E mester a filma tur cos y manda e videonan pe. Ta trata di violacionnan cruel. E mucha tabata wordo mara na un mata y tabata wordo droga cu cocaina y otro droganan. E omo tabata ofrece e mucha tambe via portalnan sexual. E omo ya caba a wordo condena na 8 aña di prizon y tbs cu tratamento obligatorio.

Ocho violador dilanti mesa berde

En total ocho supuesto violador di e mucha mester a presenta diahuebs y diabierna den corte di Groningen. Diahuebs a trata e prome cuaternan y diabierna lo sigui cu e resto.

E hobencita den un periodo di dos aña a wordo viola mas di 200 biaha, algun biaha mara y bou influencia di droga. Husticia ta sali for di e punto di bista cu e violacion a tuma luga e.o. den e mondinan di Winschoten y Beerta (provincia Groningen).

E abuso aki ya caba a yega di bin dilanti di mesa berde, ora cu e omo di 46 aña a presenta dilanti di hues. Michel M., omo di e victima tabata regla e abuso via un avisonan online y tin biaha tabata forma parti tambe di e violacion. E mucha mester a graba e violacion, cu despues e omo tabata kier a bolbe wak. Husticia a bisa cu ta trata di 15 homber, cu lo a forma parti di e violacionnan aki.

E omo ya caba a wordo condena na juni ultimo na un castigo di prizon di 8 aña y tbs cu tratamento obligatorio pa a explota su sobrina sexualmente. Husticia ta trata e caso aki como trata di persona. E video ta wordo mira como pornografia infantil. Ademas e omo mester a paga un suma subtancial di daño y perhuicio na e victima.

E omo a apela contra di su sentencia.

Comments

comments