Castigo di prizon y TBS pa dokter acusa di actonan inmoral contra di su yiu chikito

DEN HAAG, Hulanda- Un dokter di 38 aña procedente for di Leiden a wordo condena na seis aña di prizon y TBS cu tratamento obligatorio.

Maarten B. ta wordo sospecha di actonan inmoral cu su yiu muhe chikito, tres otro mucha muhe chikito y shete otro pashentnan menor di edad. Tambe e dokter ta wordo acusa di posesion di pornografia infantil. E incidente a tuma luga for di 2010 te cu 2017.

B. ta saca potret di mucha muhenan sunu y di damanan hoben den su praktijk na Schiedam y Amstelveen.

E dokter di cas ta nenga e acusasionan. E ta bisa di no ta corda di nada. Pero según Ministerio Publico, tin suficiente prueba contra di e homber procedente di Leiden.

Según Ministerio Publico, e dokter tabata mishi cu su pashentnan na un manera cu no tabata medicamente necesario.

ARESTO

E dokter a wordo aresta aña pasa, despues di cu mayornan di un hobencita a entrega keho contra di e dokter. E dokter en cuestion lo a mishi na un manera inapropia cu cuater mucha muhe chikito, entre nan su mesun yiu muhe.

Durante investigacion a tuma su computer den beslag, ariba cual a bin haya filmnan tuma den e consultorio di e dokter. Ta trata aki di 18 film di muchanan menor di edad y tambe adolescentenan, pa traha peliculanan di pornografia infantil.

