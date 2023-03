Diahuebs mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e dama M.L.H.(61), kende dia 30 di November 2022, a menasa un mucha menor di edad na un school. E sospechoso no a presenta, pero su abogado mr. Emerencia. Tambe a presenta e mucha menor di edad hunto cu su tata.

MAS NOTICIA por a compronde cu tanto Fiscal como Hues a condena e hecho cu un dama choller ta bay menasa un mucha na school. Hues a confirma e exigencia di Fiscal cu ta 1 luna di prison.

FISCAL

Fiscal a bisa cu dia 30 November 2022, M.L.H. tabata cana cu un cuchiu banda di un school y tabata menasa un mucha na e school. Polis a presenta na e school y a actua di biaha. E dama choller a bisa Polis cu e kier a spanta e muchanan cu cuchiu. Polis a constata cu M.L.H. tabata bou influencia.

Fiscal a bisa Hues cu lo tabata bon pa M.L.H. tabata presente den Corte pa splica un ke otro di su comportacion. Pero el a scoge pa no bin Corte. Fiscal a bisa cu esey ta haci cu e no sa si M.L.H. mester di ayudo pa su adiccion. E ta haya cu ta un caso hopi serio. E ta un conoci di Polis. El a exigi 1 luna di prison. Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta un choller y pidi pa saca for di circulacion e cuchiu.

ABOGADO

Abogado mr. Emerencia a bisa Hues cu el a papia cu M.L.H., tempo cu e tabata cera. E abogado a bisa Hues cu for di e investigacion ta sali na cla cu a scucha un taxista cu a mira tur loke a pasa. For di e taxista por a compronde cu aparentemente e muchanan tabata tenta M.L.H. y e kier a spanta e muchanan. E tabata bao influencia di substancia cu el a usa. Fiscal a bisa cu ta dificil pa stipula un ayudo si M.L.H. no a presenta. E ta kere cu lo por stipula guia di Reclasering y si no cumpli e ora ey e lo bay sera.

SENTENCIA

Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba cu e dama M.L.H. a menasa e mucha cu un cuchiu. El a cuestiona e hecho cu M.L.H. ta bay saca cuchiu pa un mucha di school. Hues a bisa cu muchanan mester sinti nan mes sigur na school. Pa loke ta e ponencia di abogado, Hues a bisa cu un hende adicto no lo bay di su mes Reclasering. E ta haya e exigencia di Fiscal na su lugar. Hues ta di opinion cu si M.L.H. bay sera na KIA, ainda lo por yud’e. El a condena M.L.H. na 1 luna di prison. Hues a bisa cu e cuchiu lo wordo saca for di circulacion.