Castigo abao pa abuso di mucha di 13 aña ta inhusto

Riba casonan di abuso of violacion di mucha e castigonan stipula pa delitonan aki ta laga hopi di desea unda Parlamento a pasa e ley cu castigo minimo di 18 aña, pero e no a wordo aproba caminda cu henter comunidad ta preocupa cu e casonan asina.

E caso aki sigur tabata un shock, ya cu ta trata aki di personanan di mayor di 40 aña. Y tempo cu e abuso a tuma luga, e hobencita tabata tin 13 aña. Ta un lastima cu fiscal ta pidi un castigo mas halto di loke ta wordo duna. Pregunta ta keda, dicon no ta duna castigonan mas halto den casonan asina? Den muchanan menor bo no por basila, of tene un relacion sexual, ya cu ta trata di muchanan cu no tin e mentalidad di pa tuma decisionnan y ta wordo manipula hopi facil.

E ta un tiki desapuntante, sin importa ken bo ta. Ni sikiera pasobra cu tabata trata di deportistanan, e condena no lo mester a baha asina cortico ya cu un castigo lo mester a cay den e sentido aki y esaki ta desapuntante e caso aki cu lo caba di cera den corte. E ta bastante desapuntante loke a sosode den corte, vooral pa famianan cu tabata sperando poco mas castigo.

Hopi biaha Fundacion Lissette Gomez a tene marchanan, pero ta un biaha so nan a sinta cu Procurador General. Den e caso specifico aki, tin hopi prueba, hasta mensahenan di whatsapp. Pero nan a uza tur e pruebanan, menos esun di whatsapp cu por a uza e mensahenan aki den defensa di e hobencita. Tin casonan cu Ministerio Publico tin casonan cu ta keda hopi tempo sinta, ya cu fiscalnan ta bay cada tanto tempo of nan ta worod cambia. Tambe nan ta haya cu no tin suficiente prueba. Pa fiscal, e prueba ta hunga un rol. Pero e fiscal, cu ta defende e menor di edad y no ta pidi castigo halto, pro bisa cu e hues ta baha e castigo un poco, pero no demasiado, y toch e ta keda un poco halto, esy ta laga hopi di desea.

Den e caso aki tin pruebanan cu nan mes no ta bay kere, tin demasiado prueba, cu toch wel con e mucha tabata wordo manipula y asina mes e castigo no tabata halto. Dus, no sa kico mas mester pasa of con grave e caso mester ta. Un otro opcion ta, cu ministerio publico no ta tuma e casonan aki como uno di seriedad. Pero mientras tanto, e daño y maltrato psicologico di e mucha aki lo keda cun’e pa semper.

Tin casonan unda cu e mucha ta bisa cu tal persona a abusa di dje y no tin mas prueba, e ta dificil. Pero den e caso aki, tabata tin suficiente prueba pero toch asina mes e castigonan tabata asina abao, te cu un di nan a sali liber.

Parlamento a aumenta e ley pero e no por dicidi pa un hues. Den e casonan aki, ta sinti cu e problemanan ta sinta na e huesnan. Hues lo ta haya e casonan aki normal, no ta tume na serio of simplemente, den nan pensamento cu dos aña ta suficiente.

Pa conclui, Lissete Gomez a señala cu e caso aki ta uno hopi grave caminda cu tin un caso na Corsou tambe cu un meneer di scol a tene relacion cu un menor di edad, unda cu el a haya 24 luna so. Esaki por ta cu e pensamento d huesnan nan ta considera esakinan casonan normal cu no ta merece castigo grandi. Un hues a bin di Corsou pa trata e caso aki y ta spera cu e caso aki por bay den Hoger Beroep.

E hobencita aki di 13 aña a nace na Merca y su mayornan si ta di Aruba. Merca ta al tanto di e situacion aki y Merca ta hopi streng den casonan asina. E fundacion ta pendiente pa haya informacion di esaki. Pero e cabayeronan aki lo wordo marca sexual offenders na Merca.

Fundacion Lissette Gomez tambe lo haci entrega di un carta na diferente Ministernan. E fundacion a desaroya un plan cu aspectonan manera husticia, salubridad y educacion unda keto bay nan tur tin di haber riba e topiconan aki y fundacion lo kier yuda pasobra no ta abuso sexual solamente sino cu fundacion ta haya tur tipo di denuncia di abuso y maltrato di mucha. E fundacion lo pone nan granito di arena caminda cu tambe Sra. Liseth Gomez en persona lo ta gradici na e Ministernan pa tuma na cuenta nan peticion caminda cu por avansa den sentido aki pa yuda e muchanan unda cu e castigo halto lomester bin como un mensahe directo na e sociedad unda cu no por mishi cu mucha y cu esakinan ta wordo proteha.

