Casonan ta aumenta debi na club nocturno/bar y Scol ta habri 1 September 2021

Durante un conferencia di prensa extraordinario pa 6.30 di atardi Gobierno a anuncia algun medida nobo den cuadro di COVID.

Prome Minister Evelyn Wever Croes a splica den e conferencia cu nan a mira cu e prome medidanan duna no a duna e resultadonan spera. Pa e motibo aki no a warda e periodo di 14 dia normal cu ta warda prome cu dal paso pa e siguiente medidanan.

Bida nocturno ta permiti 1 musico por duna entretenimento, musica di background no mas bailamento. Scol no por habri otro siman te cu 1 september. Grupo di mucha basico no por wordo vacuna y ta birando victima. Si den 7 dia no stabilisa e casonan lo aumenta. No por papia di un TDQ ainda debi cu personanan ta comportando anochi, asina prome minister a informa.

Esaki ta debi principalmente cu e di cuatro ola aki a trece mas pashent drentando hospital. Tambe a constata cu e problema ta bida nocturno. No a bini cu Toque De Queda pasobra no tin mucho movecion despues di mey anochi.

A base di tur loke el a trece dilanti e team di crisis a bini cu e siguiente medidanan. Mirando cu tin hopi mucha afecta, a pospone apertura di anja escolar te cu prome di september. Den bida nocturno por tin un musico so, cu sonido abou mientras cu no tin bailamento.

Lo sigui evaluacion e situacion pa mira si ta necesario mas medida.

