Recientemente e Oficina Central Nacional di INTERPOL Aruba, a hay su mes confronta cu casonan alarmante regardando residentenan di Aruba riba vacacion na Colombia. Ta trata di casonan serio di secuestro y extorcion den ciudadnan manera Medellín y Bogotá.

Practicanan preocupante

Mayoria di biaha e victimanan ta hende homber cu ta reacciona riba anuncionan sexsual pa prostitucion of masage erotico cu nan ta ofrece via medionan digital. Ta haci e cita sea na cas di e persona cu ta brinda e servicio of den camber di hotel di e victima.

Metodo peligroso

Ta droga e victima cu Scopolamina, un substancia sumamente poderoso y peligroso conoci tambe como ‘Devil’s Breath’. Nan ta aplica e droga aki na un manera astuto:

Sea suplando esaki den forma di polvo fini den cara di e victima;

Poniendo esaki riba cuero di e dama. Asina cu e homber bin den contacto intimo cu e dama e ta wordo droga inconscientemente.

Consecuencianan

Bou influencia di Scopolamina, e victimanan ta perde boluntad y conocemento, haciendo nan sumamente facil pa manipula. Unabes inconsciente, e delincuente(nan) ta horta placa, carchi di credito, telefon y tur otro pertenencia di balor for di e victima. Hopi biaha, e delincuentenan ta logra haya acceso na datonan sensitivo como por ehempel datonan bancario, foto y mas. Esaki ta posibel pa motibo cu e victima, bou influencia di e substancia, ta duna tur informacion sin opone su mes.

Tocante Scopolamine

Scopolamina, ta un substancia di tipo alcaloide, deriva for di e planta “Datura Stramonium”, conoci pa su efectonan halusinogeno y sedante. E ta causa temporalmente e perdida instantaneo di memoria, desorientacion y perdida di voluntad. Tambe e ta haci cu e victima ta bira vulnerabel pa manipulacion.

Yamada urgente pa cautela

Nos ta conseha cu urgencia pa ta extremamente cauteloso ora di reacciona riba e tipo di anuncionan aki como tambe ora di haci citanan cu desconocirnan den exterior. Keda Semper alerto y proteha bo mes y bo ser keri contra di e crimen serio aki.

Siguridad prome

Bo siguridad ta nos prioridad. Si bo ta planea di viaha pa areanan caminda e tipo di practicanan aki ta conoci, sea extra cauteloso y comparti bo plan di viahe cu personanan confiabel.

Pa mas informashon of si bo tin sospecho di un caso similar, tuma contacto inmediatamente cu INTERPOL Aruba of cu Cuerpo Policial.