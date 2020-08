Casonan positivo pa covid 19 bou di studiante a subi na 3 caso

Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a tene un conferencia di prensa awe diabierna 7 di augustus pa a duna un update riba e situacion cu covid 19 bou di e grupo di studiantenan cu e yega Hulanda e siman aki. Minister Besaril a cuminsa na confirma cu awor tin tres studiante cu e test positivo pa cu covid 19. Tambe e mandatario a bisa cu tres studiante cu a haci test a resulta di ta negativo. Tin ocho caso pendiente ainda pa e resultado di e testnan drenta.

Mirando e situacion aki minister Besaril a haci un apelacion riba e studiantenan pa ta alerta y evita pa tin contacto mientras cu ta bin claridad si nan tin of no tin contaminacion cu e virus. ‘Nos ta pidi nan pa mantene nan mes na e reglanan di RIVM pa nan cuminsa usa mondkapjes y cu nan evita lugarnan cera.’

Minister Besaril a bisa tambe cu e tabata tin contacto cu minister di Salubridad di Aruba Dangui Oduber. ‘DVG lo bai sigi escaleer e y trece pa RIVM y nos ta bai ta den contacto cu tanto RIVM y e GGD’s nan pa mira kico ta e siguiente pasonan cu e autoridadnan aki na Hulanda lo bai tuma den e caso aki. Mi por garantisa Aruba cu nos ta “on top of the situacion”. Nos ta cu nos hobennan; nos ta atende cu nan y nos ta bezig ta haciendo todo lo posibel pa e mayornan cu a expresa nan preocupacion pa nan sinti nan cu con cu bai bin: bo yui ta den bon man; bom yui ta wordo atendi cune y nos di Arubahuis tin un compromiso cu nos no laga nos yuinan di tera, den e caso aki e grupo di 2020 pa nan cuenta,’ asina Minister Besaril a bisa.

Comments

comments