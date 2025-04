No ta un situacion inusual cu casonan di Tuberculosis (TB) ta keda registra den Aruba su Centro Coreccional (KIA), esaki ta un situacion cu Departamento di Salud Publico den colaboracion cu Dokter di KIA y Dokter di Pulmon ta atende cu ne debidamente.

Pa duna informacion riba locual ta e casonan di Tuberculosis cu recientemente a sali publica den medio di comunicacion, DVG ta informa cu e casonan tur ta conoci pa seccion di Malesanan Infeccioso di DVG y tur ta bou supervision y tratamento den colaboracion cu KIA. Den cuadro di guia y tratamento pa cu malesanan infeccioso, den e caso aki Tuberculosis DVG ta provee tratamento segun protocol pa tur persona.

Tuberculosis ta un malesa bacterial no hopi infeccioso conoci mundialmente. Pa un persona keda infecta cu Tuberculosis e mester tin contacto di cerca (close contact) pa un periodo largo cu un persona cu tin Tuberculosis activo, cu otro palabra un persona cu ta presenta sintoma.

Sintomanan di Tuberculosis ta:

Tosamento persistente cu of sin slijm

Sodamento anochi

Perdida di peso

Perdida di apetit

Cansancio

Keintura

Dificultad pa hala rosea

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]