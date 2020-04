Casonan di substancia di droga y alcohol aumentando den casnan

Rulienne Arends di FADA durante un entrevista a menciona cu por tuma nota te hasta den medionan di comunicacion cu tin basta casonan di violencia domestico ta biniendo dilanti. Por tuma nota cu e factor di esaki ta e uso di alcohol cu ta hungando un rol grandi y sigur bo tin e casonan di e substancianan ilegal cu ta wordo usa y tambe a manera lanta cabes. Sra Arends a menciona e casonan aki no ta pasa na Aruba so pero internacionalmente. E situacion cu nos ta pasando aden pa e virus ta haci efecto tambe cerca nos y mester tin pasenshi y aki bo ta wak con tanto alcohol y droga ta hungando un rol den e hende nan comportacion, nos no t’ey presente pa atende cu publico cara cara pero nos t’ey via telefon pa comunica y hasta docentenan.

Awor cu tur hende ta den cas por tuma nota cu e happy hournan cu tabata pasa den fin di siman esaki ta pasa via diferente aplicacionnan di internet cu tin camara, esakinan tin consecuencia cu e compania di aplicacion un di nan zoom mes lo bay tuma accion di esaki y e chens cu e reglanan ta bay bira mas streng y efecto pa companianan cu ta usando esaki pa trabou tin wanta e consecuencianan di e happy hournan cu ta sosode. Tin hende ta bisa ta usa esei pa kita stress, preocupa pa situacion di e virus y tambe nan trabou of algun hende a perde entrada. Te hasta mayornan cu mester ta docente na cas.

