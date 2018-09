Casonan di salmonella a subi na 130

Autoridadnan di salud a hisa na 130 e cantidad di personanan afecta den 36 estado di Merca pa e alimento contamina cu salmonella. E producto contamina ainda na ta benta den algun luga.

E Food and Drug Administration a avisa consumidornan “pa no come y pa benta cualkier cereal Honey Smack di Kellogg’s afo”, como parti di un brote di salmonella liga na e producto hopi uza como desayuno aki.

Den un comunicado diahuebs, FDA a bisa cu 30 persona mas a bira malo den varios estado caminda cu tin un brote di salmonella liga na e cereal Honey Smacks di Kellogg’s cu ya caba a wordo saca for di circulacion. Desde maart ultimo, 130 persona a bira malo, aunke cu e brote no a wordo anuncia sino te cu juni.

Sintomanan di salmonella ta inclui diarea, keintura y dolornan abdominal. E sintomanan ta aparece 12 te cu 72 hora despues di a wordo exponi na e bacteria. E prome caso di e malesa den e brote aki, a cuminsa sinti e sintomanan dia 3 di maart y e mas reciente caso, e persona a cuminsa sinti malo dia 2 di juli.

E sintomanan tin un duracion di cuater te cu shete dia y aunke cu mayoria persona ta mehora sin haya tratamento, algun mester di atencion medico door di diarea pisa. Trinta y cuater persona a wordo hospitalisa durante e brote aki.

Salmonella por biaha desde e intestinonan te cu e circuito sanguineo y por ultimo e resto di e curpa. Morto no ta mucho comun cu e malesa aki, pero esaki ta e caso si e persona no haya tratamento lihe cu antibiotica.

Delaware, Minnesota y Maine ta e ultimo estadonan pa join e 36 estadonan unda tin informacion di e brote.

FDA ta urgi consumidornan pa “check na cas y benta tur loke ta cereal Smack’s di Kellogs. Rebendedornan a wordo urgi pa deshaci di nan inventario door di peliger di contaminacion di salmonella.

E cereal a wordo saca for di circulacion na juni y no ta suppose di ta disponibel pa benta. Adicionalmente, e agencia a avisa e publico pa informa FDA di cualkier benta di e cereal.

