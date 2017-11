Casonan di Maltrato di Mucha na Aruba

Tin ora ta sinti cu e ley pa proteccion di nos muchanan t’ey pero nada no ta wordo haci pa proteha nan. Sra. Sacha Geerman, di Departamento di Asuntonan Social

Abuso di mucha ta un caso cu ta hala hopi atencion den nos comunidad, y Sra. Geerman a referi na e bos di e muchanan mes. Telefon pa Hubentud ta scucha e bos di e mucha, y door cu e ta anonimo e ta mas facil. E situacion na cas, ta algo cu ta preocupa nan, e situacion cu e mayornan. Pero tambe e ultimo temponan nan ta hayando zonidonan di depresion. Ta señal di situacion psycho social di e mucha lo mester tene cuenta cun’e. Mayornan cu ta bringa dilanti di e mucha, e mucha ta e victima cu ta wak tur cos.

Sra. Geerman a pone enfasis cu proteccion di mucha en principio mester ta e prome interes di su cas. Niun hende ta pensa cu si algo no ta funciona, pa sanciona e mayor of pa saca e mucha for di cas. Ningun mucha ta nace cu e manual di con bo tin cu guia e yiu, cria e yiu. Mayoria di mayornan ta haci’e a base di analogia. O sea con nan a wordo educa, of contrario di con e mayoria a wordo lanta. Sinembargo, ora nan haya un situacion den famia di conflicto, dificil, nan ta haci;e mas dificil con ta anda cu e mucha den e situacion. Ora di un conflicto y e mucha ta mei mei, hopi biaha no tabata e intencion. Nan stima nan yiunan. Con nan ta anda con e yiu, den e situacion di cas.

Aruba tin un sistema di proteccion di mucha y si tin un caso ta wordo detecta, hopi biaha polis ta prome yama na e caso, ora tin un suceso violento cu a sosode, e polis tin e telefon di un piket di Voogdijraad. Nan ta tin nan telefon piket y semper tin hende na warda cu por wordo yama. Ta situacionnan cu por sosode casi a diario. Un persona di Directie Voogdijraad ta wordo yama, nan ta bin evalua kico ta e miho. Mane nan ta bisa, e no ta bay pa saca e mucha, pero ta bay pa ponenan safe. Si nan por sigura cu e mucha ta safe na su cas y cu un di e mayornan cu a haci desordo, cu e lo no bin bek cas, e mucha ta keda na cas. Si di berdad no tin niun manera, e siguiente stap ta ken den famia por duna e siguridad. Ta wak prome den famia. Mester sigura e mucha su siguridad. Y si no ta asina, ta wak un famia di criansa cu ta wak casonan urgente of casnan di urgencia, manera Casa Cuna of Imeldahof.