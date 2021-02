Casonan di intimidacion y/of abuso sexual den sector di cuido por meld na Jeugd- en Zedenpolitie of Inspeccion di Salud

Inspeccion di Salud Aruba (IVA) kier a toca e tema di intimidacion y/of abuso sexual den sector di cuido. Ora nos bay cerca un dunado di cuido nos ta den un estado hopi vulnerabel. Nos no ta sinti nos mes bon y pa e motibo ey nos mester di ayudo di un profesional medico. Como pashent bo ta confia cu dunadonan di cuido ta trata bo cu respet ora di duna cuido pa mehora bo salud. E dunado di cuido ta studia y/of entrena pa esaki tambe. Pues, como pashent bo ta confia cu e dunado di cuido no ta pasa un limite door di mishi inecesariamente cu un parti di bo curpa of duna comentario cu intencion sexual cu ta pone bo sinti incomodo. Pa es motibo ora un dunado di cuido surpasa e limite aki, e ta wordo considera como un violacion serio di ley den forma di intimidacion of abuso sexual.

Ora di wordo trata door di un dunado di cuido, bo por spera cu e dunado di cuido keda profesional y lo splica bo di antemano e procedura di e tratamento y/of consulta. Si acaso tin mester di mishi cu un parti di bo curpa (intimo) pa e tratamento, e lo splica unda e lo tin cu mishi y lo puntra bo si bo ta di acuerdo cu esaki. Pues, semper un dunado di cuido lo mester verifica cu e pashent si e ta sinti su mes comodo durante un tratamento y mester respeta e pashent su limite.

Si acaso bo ta sinti incomodo of ta sospecha cu bo a encontra bo mes den un situacion di intimidacion y/of abuso sexual, ta importante pa vocifera na e dunado di cuido inmediatamente cu bo kier frena e situacion. Bo tin e derecho di stop e tratamento na cualkier momento cu bo sinti cu bo limite a wordo pasa. Si bo no a frena e situacion na e momento di tratamento pa motibo di, por ehempel miedo of duda, pero bo ta sinti incomodo despues lo bo por papia tocante esaki cu un otro persona. Tambe bo tin e derecho di cambia di dunado di cuido si bo ta sinti bo incomodo.

Den casonan di intimidacion of abuso sexual ta importante pa e victima haci un denuncia of entrega un notificacion (melding) na Jeugd- en Zedenpolitie mas pronto cu ta posibel. Ora di entrega un notificacion, polis lo registra e notificacion aki y lo por uza e informacion aki den investigacionnan contra un dunado di cuido. Victima y testigo por entrega un notificacion. Un denuncia ta diferente cu un notificacion: un denuncia ta wordo entrega door di e victima y cu un denuncia e victima ta pidiendo polis pa persigui e persona. Pues, cu e denuncia polis lo sigui cu persecucion penal. Ademas, sin e denuncia aki Ministerio Publico no lo por haci un investigacion penal. Aunke cu ta miho pa haci un denuncia mas lihe cu ta posibel, e victima por haci un denuncia algun tempo despues di e suceso tambe.

Si acaso bo a experiencia un situacion di intimidacion y/of abuso sexual den sector di cuido, por haci un denuncia na Jeugd- en Zedenpolitie na 585 2500. Den caso di duda of si bo mester guia y mas informacion por tuma contacto cu Inspectie na 526 2160, via whatsapp na 593 6373 of via email: [email protected] Tambe ta posibel pa aserca Inspeccion di Salud via nos formulario digital riba www.iva.aw.

