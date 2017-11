Casonan di diabetes na Aruba ta halto

Durante un entrevista cu director di Wit Gele Kruis Sr Gino Goeloe ta splica riba desaroyonan rond di e dia aki y dicon nos mester para keto ariba e dia aki.

Dia 14 di November, ta Dia Internacional di Diabetes. Y na Aruba, nos tambe ta celebr’e y diadomingo cu a pasa ey, tabata tin un caminata organisa door di Ibisa y plataforma di Promocion di Salud y tambe Botica di Servicio y tur e partnernan. Y diamars, na MFA Paradera for di 6.30 pa 8.30 di anochi ta bay tin un charla duna door di Dr. Vis, over di e malesa diabetes con por controla esaki y diahuebs na Centro di Bario Tanki Leendert lo tin con pa cushina saludabel pa e diabeticonan y tambe pa esunnan cu no ta sufri di diabetes. Akinan lo tin tres dietista lo bay duna curso di cushina saludabel, cu focus ariba diabetes. E dietistanan ta di Ibisa, uno ta di Imsan y un di WGK mes. Sr. Goeloe ta pidi comunidad y pueblo di Aruba, pa bishita tur e charlanan aki, cu ta bay tin diamars y diaranson.

WGK a bin ta mirando e malesa aki pa hopi tempo. Na 2007 WGK a cuminsa cu’n programa di biba cu diabetes na television, unda cu pa tres aña a conscientisa e comunidad di Aruba. Na 2012 a cera un contract cu AZV pa bin cu POH Aruba. A cuminsa cu 6 POH y actualmente tin 12 POH trahando na dokternan di cas.

Un POH ta un verpleegkundige cu un opleiding riba nivel di HBO, cu ta duna guia na e pashentnan diabetes y cu presion halto. Dus e pashent tin sucu y presion halto, awendia bo ta bay bo dokter di cas, esaki ta bisa bo persona cu e sucu ta halto, cu bo ta diabetico y e ta mandabo pa e POH den su praktijk pa sigui guiabo den e malesa aki, cu ta hopi bon. Personalemente, Sr. Goeloe mester bisa cu nan a wak cu hopi di nan pashentnan diabeticonan ta controla, ta contento cu e POH, paso cu nan ta wak cu nan ta wordo gecoach. Nan ta wordo guia te ora cu nan sucu ta regula y tambe tur e testnan cu ta wordo haci, cu ta e test di wowo di tur aña, di pia, ta check e nervionan. Tur e testnan aki mester wordo haci na un diabetico. WGK ta traha cu protocol, unda cu e dokter di cas, conhuntamente cu e POH ta traha hunto cu e protocol, dus tur hende ta traha cu un mesun protocol. Esaki no tabata asina par di aña pasa. Aworaki mester bisa cu nan ta den bon cuminda. Pero e cifra di diabetes ta halto ainda, cu ta 16%, segun cifranan di AZV y DVG, cu ta hopi halto na Aruba. P’esey e POH t’ey pa yuda e diabetes cu su malesa, pa e coach e y tambe den e caso aki, tin storianan exitoso, unda cu personanan cu sucu a baha, cu sucu a baha, mescos cu e presion. Den casonan aki, POH tabata un bon proyecto, aunke e no ta proyecto mas.

Si bo ta un persona cu a wordo diagnostica cu diabetes, puntra pa bo POH na bo dokter di cas, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.