11.50

R.O.A.

A. ta wordo acusa di destruccion di bentanan di cas cu un machete y di menaza doño di e cas riba 16 di juli 2022 cu e machete dor di bise: “Come outside. I going to kill you today”. E ta wordo acusa di a menaza un otro persona cu un cuchio riba 28 di mei 2022 dor di bise: “What do you want to do. I gonna stab you with this”.