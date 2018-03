Caso Wayaca manda bek pa ministerio publico

Diabierna a tuma luga otro caso interesante den Corte. Un dia, unda cu e dos acusadonan E. y F., envolvi den e caso di asesinato di Sra. Sacha F. lo mester a scucha nan sentencia.

Pero en bes di tende sentencia riba un caso di asesinato, hues a anuncia cu ta habri e caso bek y ta mand’e bek pa hues comisario. Esaki ta debi cu e mester di mas informacion tocante situacion financiero di un di e sospechosonan esta F.

Durante e tratamento di e caso, abogado defensor di F., mr. P. Mohammed a trece algun statementnan di banco como prueba, cu F. no tabata tin problema financiero, manera e otro sospechoso E. ta alega. Pero hues, mr. Angela a bisa cu e falta informacion, pa cual e ta pidi statementnan di banco di F. for di 1 october 2015 te cu 31 december 2016.

Otro punto cu hues mr. Angela a trece dilanti ta cu e mester di mas informacion di e testament como tambe e verklaring di erfrecht. Tambe e kier trece tata di F, dilanti como testigo. Esaki ta relaciona cu e hecho cu Stevie Ice Factory ta un ‘family business’.

E caso lo continua dia 20 april, 8 or y 30 mainta.

E CASO

E caso varios biaha caba a wordo posponi door di falta di abogado, y diabierna, un biaha mas e caso a wordo habri for di otro y manda bek pa Hues Comisario.

