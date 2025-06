Sentencia caso Tulipan

Awe Corte den Prome Instancia a dicta sentencia den e caso penal contra e sospechosonan G.F.B., minister plenipotenciario anterior di Aruba na Hulanda, y G.Y.L., ex-director suplente di Arubahuis.

E caso aki, conoci como Tulipan, ta trata di malversacion di fondonan publico y abuso di funcion durante e periodo di 2017-2022 na Arubahuis.

Corte den Prome Instancia a declara tur dos sospechoso culpable na malversacion y maluso di funcion.

G.F.B. a wordo condena na un castigo di prison di binti luna, di cual diez luna ta condicional, cu un tempo di prueba di tres aña.

Corte ta considera cu G.F.B., cu su actonan, a causa daño grave na integridad di servicio publico y a perhudica Pais Aruba financieramente. Ademas, Corte a reprocha G.F.B. di a priorisa su propio bienestar y comodidad, sin mustra ningun tipo di reconocimento di e gravedad di su actonan.

Awe Huez a dicta sentencia tambe tocante e demanda di decomiso (ontnemingsvordering) contra e ex-minister plenipotenciario, den cual el a duna ordo na G.F.B. pa paga Pais Aruba un suma di Afl. 138.688 bek.

E sospechoso G.Y.L. a wordo condena na un castigo di prison di 180 dia, di cual 171 ta condicional, cu un tempo di prueba di tres aña. Ademas huez a impone un castigo di trabao comunitario di 200 ora.

Durante e sentencia, huez a enfatisa cu e ex-director tabata na haltura di e iregularidadnan, pero no a tuma accion. Mirando cu no a keda comproba cu G.Y.L. lo a gosa di algun ganashi financiero personal, Ministerio Publico no tabatin demanda di decomiso contra dje.