Caso ‘Speeltuin’ lo wordo trata den su totalidad dia 15 Juni proximo

Diabierna a tuma luga den Corte den Prome Instancia, e caso ‘Speeltuin’, caminda cu e dos muchanan Rishandroh y Eugene a perde nan bida. E caso ta contra di R.F. cu ta mama di e dos muchanan y tambe G.M. padrastro di e dos muchanan. Remarcabel di e hecho aki ta cu G.M. a haci uzo di su derecho di no presenta den Corte. R.F. si tabata den Corte. E caso aki a wordo trata PRO FORMA.

Famia di e muchanan tabata bisti cu flanel unda ta para “Stop abuso di mucha”.

MAMA DI MUCHANAN

M. y F. ta wordo acusa di a mata un persona dor di dal e un of varios biaha cu forsa na su cabes den e periodo di 21 di november 2017 pa 24 di november 2017.

M. y F. ta wordo acusa di a causa varios biaha lesion grave na e persona aki (esta, wesonan kibra) dor di dal e cu forsa cu man of mokete, palo di basora of slof durante e periodo di prome di augustus 2014 te 20 di november 2017.

M. y F. ta wordo acusa di a intencionalmente mata un di dos persona dor di dal e cu su cabes un of mas biaha cu forsa na su cabes, a consecuencia di cual e persona aki a cay cu su cabes contra un pochi di wc, den e periodo di prome di september 2017 pa 31 di october 2017.

M. y F. ta wordo acusa di a intencionalmente causa varios biaha lesion grave na e di dos persona aki (esta, ribchinan kibra) dor di dal e cu forsa cu man of mokete, palo di basora of slof durante e periodo di prome di augustus 2014 te prome di september 2017.

F. ta wordo acusa di a laga e dos personanan aki varios biaha y intencionalmente den un estado desampara (mientras F. tabata sa cu nan tabata wordo maltrata gravemente y cu frecuencia pa M. y cu nan no por a defende nan mes) dor di keda sin actua na ora y/of dor di keda sin hiba nan na un luga safe na ora y/of dor di keda sin proteha nan y/of dor di keda sin duna nan ayudo medico y cuido medico adecua, loke tabatin lesion grave y nan morto como consecuencia.

M. ta wordo acusa di a maltrata F. durante e periodo di prome di augustus 2014 te 24 di november 2017 dor di dal e cu man of mokete, palo di basora of slof.

M. ta wordo acusa di a dera, sconde, transporta y disparce e curpa di e prome persona menciona den e citacion aki, cu e intencion pa sconde e hecho y causa di su morto den e periodo di prome di september 2017 te 31 di october 2017.

POSPONE

E caso aki a keda pospone pa dia 15 di Juni 2018. Motibo di esaki ta door cu e procesverbaal di polis no ta cla. Riba conseho di psikiatra cu a evalua F. y M. a manda nan pa un evaluacion psicologico, cual a wordo haci. Tambe a pidi e rapport di reclassering pa cada un di e acusadonan. Tambe a manda pidi e rapportnan di Eugene y Rishandroh y a pidi un experto pa traduci aki.

E caso aki lo wordo trata den su totalidad dia 15 Juni 2018/

