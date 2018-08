Caso Speeltuin: Fiscal ta mantene exigencia di 4 aña pa e mama

Diabierna merdia, Corte di Prome Instancia a sigui cu e tratamento di e caso penal contra e muhe Risheila F., cu ta wordo acusa di ta complice di e asesinato di su dos yiunan Rishandroh y Eugene Anastacia. Na juni ultimo, hues no a dicta sentencia contra di Risheila F., pero mas bien tabata kier un di tres opinion despues di a haya e rapport di e psicologo y sikiatra, ariba e estado mental di e mama di e dos angelitonan. A nombra un psychiater di Curacao pa e haci un evaluacion apart di e dos expertonan.

Loke por a compronde cu e rapport di e psychiater di Corsou a wordo manda y cu tabata tin chens te cu diaranson pa haci pregunta. Tanto hues como e abogadonan tabata tin un serie di pregunta. Esunnan di e abogado no a wordo contesta pero door cu el a manda esakinan laat, e no a haya contesta ariba su preguntanan. Di parti Ministerio Publico, fiscal Gerritsen no tabata tin pregunta. Den sala di corte, hues a bisa cu e ta interpreta e rapport di psychiater cu Risheila F. no ta responsabel pa su actonan. E punto di discusion ta, si Risheila F. por a scapa su yiunan di a worde mata.

CASO

E caso di diabierna a sigui unda cu el a stop na juni, esta cu e rapport di psicologo y psiciatra. E diferencia ta cu awor tin 3 rapport, di cual uno ta di un sikiatra di Corsou. Fiscal Gerritsen su interpretacion di e rapport ta diferencia di esun di e abogado di e sospechoso. Segun Fiscal, tur sospechoso mester wordo teni responsabel pa nan actonan, a lo menos cu tin un motibo hopi ‘urgente cu tin cu desvia di esaki. Un ehempel por ta un estado di psicosis, pero hasta akinan, tin cu determina e estado di psicosis. Pero segun mr. Gerritsen, no por determina esaki den e rapport. No sa si e sospechoso a bira asina durante e situacionan violento cu su pareha y e muchanan, of ta despues di esey, el a cuminsa experencia e sintomanan. Un di e rapportnan ta bisa cu e sospechoso di ta sufri di battered woman syndrome, pero den mesun rosea ta bisa cu esey no ta un malesa. Tambe e fiscal ta puntra si e sospechoso a hay’e den un estado di superioridad psicocologico pa cual e no por a fungi corecto y pidi pa ayudo ora cu su mes y e yiunan tabata den peliger pa nan bida. Fiscal a mustra cu si e sospechoso por a sali for di cas, bay trabou, e mester por a busca ayudo, pero no a haci esaki.

Ta bon pa determina con fuerte e presion di afo ta, aunke tin motibo pa pensa cu no obstante tur e informacion, fiscal ta pensa cu e sospechoso por maneha su mes bon, y ta responsabel parcialmente pa su actonan. E interpretacion di e ultimo psiciatra di Corsou, su palabranan tabata ‘mal usa’, lamentablemente cu ta bay na fabor di e sospechoso, unda cu ta bisa cu no por tene e sospechoso responsabel pa cierto actonan. Y ta aki cu e fiscal ta diferencia di opinion cu e abogado. Teniendo cuenta cu e circumstancia, fiscal ta sigui pensa cu e sospechoso ta culpabel, pero mirando e hecho cu e mes (pues e sospechoso) ta un victima, y a perde su dos yiunan, ta pone cu e castigo impone, lo ta uno reduci, cu si e no tabatin e puntonan ey pa atende cun’e. Como tal a mantene e peticion pa condena, conforme e ultimo tratamento cu ta un castigo di prison di 4 aña, di cual 1 aña ta condicional.

Abogado mr. van der Biezen a reacciona riba Fiscal mustrando cu mester respeta decision di un experto y e rapport ta bisa claramente cu Risheila F, mirando su estado mental e no por a actua pa scapa su yiunan.

Fiscal a keda mantene su exigencia di 4 aña di prison, mientras cu abogado mr. van der Biezen ta haya cu no por bay condena Risheila F. mirando cu e no ta responsabel pa su actonan.

Hues a bisa di lo studia e caso y lo dicta sentencia diabierna 14 di september 2018, pa 8 or y 15 di mainta.

Comments

comments