Caso nobo di COVID-19 na Boneiro

Kralendijk – Boneiru tin un kaso positivo di Covid-19. Ta trata di un dòkter di kas riba nos isla. Dòkter Hermelijn a hasi un tèst paso e tabatin kehonan leve. E resultado di e tèst tabata positivo. A kuminsá investigá e fuente i ku ken e tabatin kontakto.

Ta buskando tur persona ku for di djasabra 5 di sèptèmber 2020 tabatin kontakto ku ku dòkter Hermelijn. Departamento di Salubridat Públiko ta yama nan. Personanan ku tabatin kontakto hopi di aserka ku dòkter Hermelijn ta bai den karentena. Si nan tin síntoma ta tèst nan. Tur persona ku resien tabatin kontakto ku e dòkter pero no a haña un yamada tin ku monitòr nan salú. Ta pidi e personanan aki pa yama 0800-0800 na momento ku nan tin síntoma relatá na Covid-19. A palabrá, huntu ku e persona konserní, pa desviá for di e regla di privasidat paso ta trata aworakí di un dòkter di kas.

Si tin pregunta òf síntoma i kier hasi un tèst yama 0800-0800. No tin sentido pa hasi e tèst si no tin síntoma. Si abo tabatin resien kontakto ku dòkter Hermelijn i kier pone outoridatnan na altura di esaki duna bo nòmber na 0800-0800. Huntu ku abo ta wak ki dia e kontakto tabata i si abo ta kore riesgo. Despues ta bini informashon pa pashèntnan di e praktiká di dòkter Hermelijn.

Prevení ku e vírùs di corona ta plama na Boneiru. Importante ta pa sigui kumpli ku e instrukshonnan di higiena. Laba bo man ku awa i habon, mantené 1.5 meter di distansia, no mishi ku bo wowo,boka i nanishi. Keda move, drumi sufisiente i biba salú pa hisa bo resistensia. Si bo tin keho relatá na Covid-19 keda kas i yama 0800-0800. Protehá bo mes i esnan rònt di bo.

