Caso Mitch Henriquez: A exigi castigo di prizon y prohibicion di eherce trabao di polis

AMSTERDAM, Hulanda – Ministerio Publico (OM) dialuna a exigi un castigo di prison condicional di seis luna contra e dos agentenan cu segun husticia, lo a hunga un rol decisivo den e aresto di di Mitch Henriquez cu tabata tin morto como resultado. Husticia a exigi tambe un prohibicion di eherce trabao di polis pa dos aña.

E biaha aki si OM ta wak un conexion cu e violencia aplica. E “giro” manera cu e fiscal a describi’e, ta relaciona cu’n vision progresivo y un informe di Wilma Duijst”.

Duijst ta profesor acredita den medicina forense y derecho penal di salud na Universidad di Maastricht y ariba peticion di OM, a skirbi un rapport riba “acuut stresssyndroom”. Según Duijst, tal syndrome no ta existi den ciencia medico. Si tin un fayecimento relaciona cu stress, pero no cu esey ta un causa mortal. Ni OM ni corte no a determina e syndroom como causa di morto.

Maltrato cu morto como resultado

Den Corte Superior tampoco no por a proba di kico exactamente Henriquez a muri. “Si nos ta haya cu den caso di DH01 maltrato cu morto como resultado, a keda proba”.

DH01 ta e agente cu a aplica e nekklem y ta wordo yama asina pa garantisa su anonimato. “E nekklem tabata un link indiscutibel den e serie di eventonan cu a culmina den e morto di Henriquez”, OM ta indica.

E declaracion di DH01 cu e nunca a aplica e klem cu forsa, pa OM ta increibel. Den e contexto aki, e sistema hudicial ta apunta na e lesion na e nek di Henriquez.

Detencion tabata desproporcional

“Nos no ta duda cu tin ariba e casualidad obhetivo y legal entre e violencia aplica door di e agentenan den e aresto di Henriquez y su morto”, e fiscal a sigui bisa.

Un detencion legitimo di un homber bou di influencia cu tabata haci jokenan desagradabel, pero cu lo mester tabata un aresto normal. “Pero e detencion tabata uno leu di ta normal y Henriquez no tabata merece esaki”.

Di dos agente tambe ta culpabel

DH02 como comandante di e grupo tabata tin e aresto di Henriquez bou di su encargo. E homber a aplica violencia y a tira pepperspray den cara di Henriquez. “Ilegal”, tabata e conclusion di OM.

“Violencia cu a conduci na e panico di Henriquez”, OM a agrega. “E tabata sa di e violencia aplica door di DH01 y p’esey e tambe por wordo considera complice di e morto di Henriquez”.

Dia 27 di juni 2015, Henriquez a wordo aresta den Zuiderpark durante un festival musical na Den Haag. Na mas di un ocasion el a grita cu e tabata tin un arma cun’e y tabata pone man na su parti intimo. E Arubiano di 42 aña, despues di a ricibi mas di un aviso, a wordo aresta door di 5 agente.

Henriquez a resisti contra di su aresto pa cual e polisnan a aplica violencia. Den e caso aki e dos agentenan ta wordo considera culpabel.

Corte lo dicta sentencia dia 19 di juni.

