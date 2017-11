Caso lamentabel di e dos muchanan ta muestra un biaha mas cu mester ta alerto pa señalnan

Wyatt-Ras ta expresa palabranan di convivencia pa e dos angelitonan por sosega na paz den Reino di Señor y ta manda palabranan di condolencia pa famianan.E caso di e dos muchanan maltrata y cu a muri na forma cruel ta pone nos refleha ariba nos mes y nos accionnan. Segun Wyatt_Ras esaki ta un caso hopi serio y lamentable den cual tin cu laga autoridadnan haci nan trabou pa haya e culpable(nan). Wyatt-Ras tin confiansa den esaki y ta spera cu pronto por sali na cla kico a pasa en realidad y cu lo duna e castigo corespondiente pa e danjo grandi causa y pa preveni cu tin otro casonan similar. Wyatt-Ras ta senjala cu e hecho cu den medionan di comunicacion, entre otro social media, ta ser expresa frustracion y rabia ta di spera den un caso asina. Esaki ta e prome caso di e tal indole cu nos pais ta enfrenta. Wyatt-Ras y su fraccion a keda keto un rato pa no haci e caso aki uno politico. Paso den situacion asina e responsabilidad nos tur tin cu carge.

Mundialmente e fenomeno di abuso y maltrato, apesar di leynan, ta sigui tuma lugar. Aki ta trata di un fenomeno y actonan cu ta ser transmiti di generacion pa generacion. Natural cu cada caso ta diferente sin embargo e abusador ta kere cu e tin poder pa haci dolor na un otro ser. E ta cruza e limitenan di integridad di un persona. Wyatt-Ras ta uza e dicho ”It takes a village to raise a child” pa ilustra cu nos tur como ciudadano, sin importa nos funcion, ta responsabel pa proteccion di nos muchanan. Paso den e mundo di awendia mayornan so no por cu e tarea dificil di educa. Ta rekeri sosten di diferente sector y nos cuidadanonan. Nos a bira un comunidad hopi individualista unda nos hendenan tin biaha tin miedo di bisa un otro nan opinion directo.Esaki ta un yamada pa nos refleha y ta mas alerto pa nos muchanan, pa nos señala ora tin problema. Nos tin cu bay bek den pasado pa e forma con nos grandinan tabata educa den sentido di yuda otro pa carga e responsabilidad aki. Informa otro ora ta mira cu algo no ta bai bon.

Hopi a ser haci caba pero lamentablemente abuso manera mundialmente ta e caso ta rekeri hopi esfuerso pa preveni y combati. Parlamento y gobierno a trece cantidad di cambio den e Codigo Penal na dos ocasion. Na 2006 y na 2012. Aki a hisa castigonan pa abuso sexual di menor y a pone boet pa e malhechor. E castigo maximo a bira 16 aña. A hisa e castigo cu un tercera parti ora e abusador tin un relacion di confiansa cu e mucha. Ta proteha alavez tanto mucha homber como mucha muher, esnan cu tin un handicap y ora un hende ta fuera di bewustzijn. Ora a pasa e ley di Codigo Civil recientemente a aproba alavez un articulo cu ta prohibi dalmento di mucha. Rond di esaki tabatin hopi discucion sin embargo den e caso lamentable aki por nota cu en berdad ta importante pa prohibi dalmento netamente pa tipo di actonan como tal. Pa atende cu victimanan jong di abuso (seksual), maltrato y negligencia a fortifica Buro Sostene Mi y na 2016 nan a haya 2 trahado extra entre otro a base di mocion entrega den Parlamento pa fortifica e buro aki. Alavez tambe a cambia den Codigo Civil e parti unda cu minister di Justicia mester traha hunto cu minister di Asuntonan Social pa por atende cu melding di casonan. Sigur por contempla mas cambionan den ley. Ta keda si cu nan mester ser implementa.

Pa loke ta trata inquietud di nos pueblo na dos ocasion Parlamento a haci un sondeo pa atende cu e asunto di abuso di mucha. Na 2010 y na 2016 unda tin 2 raport traha y manda pa gobierno. Pues un cantidad di accionnan a ser tuma. En especial e cooperacion entre instancianan cu ta atende hubentud na varios ocasion a ser señala dor profesionalnan di ta importante. Un forma uniforme di meld y anda cu esaki a ser proponi. Campanjanan di informacion y prevencion na scolnan como den comunidad cu ya caba ta existi pa anjanan mester continua pero kizas cu un otro asercamento, esta di pone cada un di nos den comunidad responsabel. Por bisa cu ya cu skolnan a cuminsa papia di e topico di sexualidad por agrega tambe e topico di maltrato y kico pa haci. No solamente na scolnan sino tambe den misanan, programa di barionan y MFA’s. Gobierno ya caba tabatin diferente proyecto riba tereno di fortifica comunitarismo manera p.e. e proyecto di “Bo Bario” cu lo mester continua. Alavez e construccion di MFA’s pa trese nos pueblo mas serca di otro mester continua y por haci bon uzo di nan pa asina organisa charlanan informative pa mayornan y educadornan y nos pueblo. Ta di importancia alabez pa igual cu tin “neigbourhood watch” por tin un “Childwatch” pa asina via whatsapp por comunica tocante nos muchanan.

Pa loke ta trata castigo di e malhechornan nos tin pues varios ley cu a ser cambia pa nos a hisa castigo. Lo tin cu bolbe tira un bista riba nan. Ta keda si cu mester implementa e castigonan dor di hueznan. Esaki ta algo cu na varios ocasion Parlamento den comision di Justicia a haci, esta pa comunica cu autoridadnan encarga cu duna castigo pa esaki por ser duna mas halto.