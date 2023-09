Un caso grandi cu ta bou investigacion den man di Landsrecherche relaciona cu caso penalmente unda tin un personal di Warda Costa, “Kustwacht” steunpunt Aruba ta envolvi a pone cu un team grandi riba pia diasabra atardi activa.

Despues cu a colecta varios informacion di yamadanan, movecion y mucho mas a haya orden di Fiscal di ministerio publico pa hit y pone man riba e sospechoso. Den un caravana a bay direccion pa San Nicolas unda a bishita e cas na Lopezstraat unda tin un personal masculino cu ta labora na Kustwacht Aruba envolvi den cosnan iregular cu ta pasando riba nos isla.

Na e cas a pone man riba e sospechoso principal y tres persona mas a keda deteni relaciona cu e caso serio aki, te hasta na un cas na Savaneta K9 unit hunto cu e team policial a detene mas hende. Den presencia di Marechaussee debi cu ta personal di Kustwacht, a haci uso di K9 Unit, y Mobile Eenheid di polis pa cera full e caya.

Debi cu e personal aki ta cana cu arma e Marechaussee tabata presente uniforma pa asina aserca e sospechoso principal y informe di e caso y su derechonan y kita su autoridad di biaha.

A listra e cas y a tuma cosnan den beslag di interes pa cu e caso serio aki cu ta bou investigacion. Un team grandi a keda usa, di diferente departamento di husticia. E personalnan di landsrecherche a yega carga na oficina pa asina cuminsa cu e caso y interogacion cu a tuma luga pa oranan largo te cu anochi laat.

E sospechoso principal a keda transporta pa warda cu CEA y e otro tresnan a bay warda di polis e mes un atardi.

No ta desconoci cu ta bisti cu tin cosnan cu no ta bayendo bon den cierto personalnan di Kustwacht cu tin ora si y tin ora no cosnan ta pasa, y posiblemente a cuminsa gara djaca pa cu actonan penal. Mientras Ministerio Publico no a informa mas di e caso debi por tin mas hende por cay.