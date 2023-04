Dialuna mainta, te den oranan di merdia, a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e dos yiunan homber di Maikel Williams, N.W.(33) y D.A.W.(34), e yiu homber di Promer Minister Wever Croes, K.W.(27) y e swa di K.W., T.M.(22). E cuater sospechosonan ta wordo acusa cu riba 14 November 2021 a causa violencia publico den Asia Restaurant caminda a destrui un cantidad di glas y tambe a herida un chef cook A.L. severamente na su man drechi. Ta asina cu T.M. ta bibando na Hulanda pa estudio y no tabata presente.

MAS NOTICIA por a compronde cu tabatin un situacion tenso den Corte. E rumannan W. tabata blo reclama cosnan cu na nan opinion no ta corecto. Fiscal a haya tur culpabel y a exigi castigo combina pa nan y pa T.M. paga e daño material exigi di 13 mil florin

FISCAL

Despues di a pasa e videonan di seguridad di Asia pa mira kico tur a sosode, Fiscal a hiba palabra. Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu dia 14 November 2021 den oranan di anochi, tabatin e violencia publico den e restaurant Asia, caminda e chef cook a resulta herida y diferente glasnan den e restaurant a kibra.

Fiscal a bisa Hues cu e caso aki a causa un impacto den comunidad y a haya hopi atencion den media. Loke a sosode a causa un impacto negativo riba tur e turistanan presente den e restaurant. Fiscal a bisa cu Asia Restaurant a sufri daño grandi pero gerencia no kier haci denuncia. El a bisa cu Polis a bay pa violencia publico y Recherche a tuma over e investigacion. A detencionnan a sosode den December 2021 y Januari 2022. Fiscal a splica cu den December tabatin receso. 25 Februari 2022 procesverbaal a keda cla.

CASO PENAL ENVEZ DI TOMZITTING

Fiscal a splica cu door cu e sospechosonan no a admiti loke nan a haci, no a bin cu un Tomzitting. A avisa tur sospechoso na October 2022 cu lo cuminsa un caso penal. Door cu K.W. a opone contra e citacion, esey a haci cu no por a sigui cu e tratamento di e caso na November 2022 manera tabatin planea. Un otro motibo cu no por a sigui cu e tratamento na November 2022, ta cu T.M. a bay biba na Hulanda. Dia 23 Maart 2023 a pospone e caso pasobra N.W. no tabata tey.

INCIDENTE DEN CLUB NOCTURNO

Fiscal a bisa cu promer cu e incidente na Asia, tabatin un incidente na Gusto caminda tabatin intercambio di palabra entre K.W. y N.W. den baño. Ora cu K.W. a dicidi di bay cu su grupo for di Gusta, e homber C. lo a dal K.W. cu un boter den lomba. Fiscal a bisa cu e homber C. a wordo persigui den Tomzitting y a haya 40 ora di trabao pa comunidad.

INCIDENTE NA ASIA RESTAURANT

K.W. a bay Asia cu e grupo pa celebra cumpleaños di su pareha. Despues di un rato N.W. y D.A.W. a bay Asia tambe. Nan a declara cu nan a bay pa come. Fiscal a bisa cu riba imagennan di camera di seguridad di Asia por mira tur loke a sosode. E supervisor a bisa cu un di nan a bisa cu nan a bin serca un amigo. El a pensa cu nan lo ta hunto cu e grupo di K.W. den VIP. A resulta cu N.W. a bay dal K.W. y despues a sigui tiramento di mokete y tiramento di boter. N.W. a tira boter riba K.W. y K.W. ta tir’e cu un stoel. Despues N.W. na salida ta tira un glas y kibra un lampi den Asia. Fiscal a sigui bisa cu por a mira tambe cu D.A.W. a tira mokete y a tira un glas den direccion di e VIP. El a sigui bisa cu e homber T.M., ora cu N.W. a dal K.W., a dal N.W. cu mokete. Despues el a pasa man pa un boter y a tira e boter cu a dal un koki na su braza. E koki e momento ey tabata purba gara N.W. El a sufri 4 corta serio na su man drechi y en total mester a haci 22 cosi na hospital. Un di e cortanan aafecta un ader cu tabata spuit sanger. Mester a pone verband cu presion pa controla e sangramento pisa.

CASTIGO COMBINA EXIGI PA TUR SOSPECHOSO

Fiscal ta considera esaki un violencia publico den un restaurant cu hopi hende y turista. El a mustra cu hopi hende a sali core di panico. E ta haya cu e grupo aki, a stroba orden publico y pesey a pidi asistencia di Polis. Fiscal a bisa cu e trahadornan, a dura 2 ora pa haci full e restaurant limpi di tur glasnan cu a wordo kibra.

Na opinion di Fiscal, den e violencia publico aki no por papia cu e sospechosonan a actua den defensa propio. E ta haya cu N.W. y D.A.W. a bay ataca K.W. N.W. a bay dal K.W. di sorpresa y sin ningun motibo. Fiscal a bisa cu e accion di K.W., door di tira un stoel den direccion di N.W. no ta wordo considera como defensa propio. El a mustra cu di biaha despues cu K.W. a haya mokete, pelea a start. Amigonan di K.W. a tira mokete. Fiscal ta haya cu D.A.W. y N.W. a cuminsa sali for di e restaurant y K.W. a bay nan tras pa tira e stoel y T.M. a tira un boter. Na opinion di Fiscal, e momento ey K.W. y T.M. tabata ataca N.W. y D.A.W. Fiscal ta haya cu e tiramento di boter di T.M. no tabata na su lugar. Fiscal ta haya tur culpable di violencia publico den restaurant. El a bisa cu T.M. a ocasiona herida severo na e koki A.L., cu a keda afecta. Fiscal a bisa cu tin imagennan di camera cu ta mira con e koki a resulta herida y T.M. mes a declara cu el a tira e boter.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e tempo cu a pasa promer cu e caso a bin dilanti. Fiscal a exigi pa T.M. 230 ora di trabao pa comunidad, 3 luna di prison condicional cu 2 aña di prueba. Tambe Fiscal a exigi pa T.M. paga e demanda di daño di parti di e koki di 13 mil florin.

Pa N.W., Fiscal a exigi 176 ora trabao, 1 luna di prison y 2 aña di prueba. Pa K.W. y D.A.W., Fiscal a exigi 148 ora di trabao, 1 luna di prison cu 2 aña di prueba.

Hues, despues di a scucha defensa di e abogadonan, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 21 di April 2023 lo por spera sentencia.