Caso di secuestro ta termina cu tres morto

ZURICH, Suiza- Tres persona a muri diabierna mianta, despues di un caso di secuestro den un apartamento den e ciudad di Zurich, Suiza. Segun informenan di Local Switzerland, e autor di e crimen ta un homber di 60 aña, kende su identidad ainda no a wordo revela.

Fuentenan policial local a afimra cu nan a ricibi y yamada di un di e dos muhenan cu e homber tabata tin como rehen, pa mas o menos 5 or di mainta. Ademas, un bisiña a avisa autoridadnan di gritamento cu tabata tuma luga den e apartament unda e sucesonan tabata tumando luga.

Segun autoridadnan Suizo, ora cu polisnan a yega na e escena, e homber a adverti a trabes di e bentana di cu si nan no bay for di e luaga, e lo tira su rehennan mata. Tres ora despues di e ricibi e yamada, e secustrado a bolbe comunica su mes cu autoridadnan y a informa polisnan di cu e tabata dispuesto pa entrega su mes, despues di 10 minuut.

Un rato despues, a skucha tironan. Polisnan a drenta den e luga forsosamente y a haya un homber y dos muhe cu tabata den condicionnan grave. Tur tres a muri na e sitio.

