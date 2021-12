Polisnan na algun ocasion diadomingo durante dia a presenta na un cas na Alto Vista pa un problema di pareha cu un conocido Dj Niño cu tabatin un problema cu su pareha pa motibo di placa y tabata causa molester cerca e dama. Dialuna a habri y e situacion aki a bay full for di man, unda cu momento cu e dj a bay pa regla cuenta cerca e pareha y a secuestr’e cu intencion di bay mate. E la pone e dama den auto pa bay bente for di baranca pero despues a bira bin bek direccion cas y eynan ta unda polis a topa cu e sospechoso y a keda deteni hiba warda di Polis pa keda atendi cerca di un sub fiscal.

