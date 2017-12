Caso di muchanan asesina a uni famia Frans y Anastasia

Tanta di e dos rumannan Rishandroh y Eugene tabata hopi emociona, na momento cu el a dirigi algun palabra na e publico presente. E tabata un momento sigur hopi tristo, caminda cu e ta pidi sorry na su dos subrinonan cu, lastimamente e no por a haci nada pa scapa nan.

El a gradici gobierno y e pueblo di Aruba en general, pa e apoyo brinda na e famia, Anastacia y Frans. Famia Anastasia y Frans ta pidi sorry pa loke a pasa cu nan. El a bisa cu si nan tabata sa kico tabata sosodiendo, kisas e lo por a scapa nan. El a sigui bisa cu el a kere un pleito comun di semper cu e mama tabata sconde nan pa e famia. Semper nan a wak e muchanan aki scondi, pa danki na tercera persona cu nan por a waknan.

Segun e tanta, tabata un solo persona ta culpabel: nan mama R. y e padrastro G. E wela tabata lantanan for di soño anochi, pa motibo cu e mama no tabata dunanan di come henter dia. Pa esey ta yama danki na e wela. Nan no tin nada contra di e wela. El a haci su best.

Tambe el a pidi pa e union entre famia Frans y Anastacia keda pa semper. Pa semper keda corda e memorianan cu nan tin en comun, cu ta Rishandroh y Eugene.

Sigur un momento hopi emocional pa e famia.

Di parti di nos di Masnoticia, nos kier a extende un palabra di hopi forsa na e famia di e criaturanan.