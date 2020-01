Caso di Mangel Hato tin DIP su atencion y a actua debidamente pa resolve e incertidumbre cu ta reina entre habitantenan

Pa locual ta trata e caso di Mangel Halto, departamento di DIP a ricibi basta reacion riba rednan social na unda cu varios persona a expresa nan malcontento. Como DIP, nos a tuma paso di biaha y a reuni inmediatamente cu DOW y DNM diamars ultimo. Analisando e raport, a constata cu DIP a hiba un combersacion cu e doño di e lugar, y alcambio DIP a wordo informa di parti e doño, cu nan ningun momento su interes ta pa tuma e lugar over.

Tur loke su persona a haci, ta un limpiesa na sitio, mirando tur e sushi cu ta keda atras den oranan di anochi, cu sigur no ta un bista agradabel pa un y tur. Mester menciona cu su bon intencion no a cay den bon tera cerca publico, pasobra e prome impresion ta ilustra cu e kier tuma e beach over y haci esaki uno priva.

Como DIP a splica cu nos tin un ROP / ROPV cu full e sitio aki ta cay den natuur gebied. Esaki ta trece cune, cu full e lugar mester ta liber y acesibel pa tur hende, y mester wordo beperk pa ontwikkeling. No ta asina cu bo por haci locual cu bo kier eyriba. Abase di e informacionan ricibi, nos a informa e persona via un carta cu no ta asina su persona por haci locual cu e kier riba un domeinground.

Alaves nos a informa e persona segun nos ley di naturalesa, cu e no ta permiti pa pone aparatonan di BBQ y algun cos mas. E doño a informa DIP cu e ta compronde, y el lo kita tur cos cu el a pone riba e sitio, y lo percura pa e keda habri acesibel pa tur hende. DIP a informe cu e tin te cu diabierna pa kita tur cos, y si e no cumpli, DIP y e varios departamentonan lo actua y kita tur cos cu no ta permisibel riba e lugar.

Un otro situacion cu DIP a constata na momento cu nos cuminsa actua contra iregularidadnan, nos ta haya varios persona ta bisa nos, cu nan ta bezig ta haci nan lugar limpi, y tur biaha ta bin padilanti cu ta nos pueblo ta susha e lugarnan, entre otro boter, resto di cuminda y mucho mas ta keda atras.

Ta importante pa menciona como DIP cu tin e responsabilidad pa mantene e partinan publico acesibel mas hopi cu ta posibel pa niun hende no tuma e propiedad bou di nan poder, pero nos ta pidi comunidad tambe pa contribui na limpiesa di e lugarnan na momento cu bishita cierto lugarnan riba nos isla.

Tur hende ta desea na momento cu nan bishita un sitio, cu esaki ta limpi pa nos por sigui cuida nos medio ambiente. Por ultimo, DIP ta haci un suplica pa locual ta trata e tereno na Mangel Halto cu ta un tereno habri pa un y tur, y a palabra cu e doño cu esaki ta keda habri, pero tene cuenta si cu tin reglanan, y un di e reglanan ta, si bo visita un natuurgebied, y bo aplica e ROP / ROPV, bo ta constata cu ta prohibi pa un vehiculo di motor para eyriba, y asina tin mucho mas.

DIP ta compronde ambos banda di medaya, y ta pesey ta boga na comunidad pa nos respeta nos leynan, pero alaves cuminsa mantene nos lugarnan limpi.

Ley ta bisa claramente, cu bo por bin cu materialnan pa pasa un dia ameno na e sitio, pero e momento cu ta bandona e sitio, mester bay cu esakinan tambe, y laga e lugar limpi manera cu bo a haya.

