Riba 8 juli 2021 un accidente fatal a tuma lugar na costa norte di Aruba, caminda un turista Mericano a hoga despues cu e, hunto cu e tourguide D.C., a bula for di baranca na Moro den lama.

Corte den prome instancia a condena e tourguide pa un castigo di servicio na comunidad di 120 ora y un castigo di prison condicional di tres luna a causa di homicidio involtario. E castigo condicional ta cay mas abao cu e exigencia di seis luna condicional di fiscal di husticia. Na otro banda Corte den prome instancia a impone un castigo di servicio na comunidad.

Fiscal di husticia a enfatiza tres siman pasa durante e tratamento di e caso cu ningun momento ta acusa C. di lo a intencionalmente hiba e turista pa su morto.

Ora di dood door schuld ta acusa un sospechoso di a actua sin tene cuidao of na un manera negligente, mientras cu personanan den cierto calidad (manera por ehempel C. como tourguide profesional) ta carga un grado mas halto di responsabilidad riba nan skouro.

E motibo dicon turistanan ta contrata un tourguide ta pasobra e por guia nan na nan destinacion turistico, cu den mayoria di caso ta un lugar desconoci pa nan.

Hende ta confia riba conocimento di nan tourguide, loke ta trece pa e tourguide cu ne un responsabilidad grandi y un zorgplicht (deber di diligencia).

No mag di tuma esaki un manera light.

E turista ta sali di e pensamento cu loke e tourguide bise ta posible y ta permiti.

Riba e lugar unda C. y e turista a bula di e baranca tin un borchi poni (verbodsbord/waarschuwingsbord) pa no bula di baranca y no landa den lama.

No obstante e borchi aki, C. a bisa e turista cu ta posible pa bula, cu e lama tabata suficientemente calmo na e momento ey y cu el a hacie mas biaha cu turista.

Dor di e esey el a move e turista pa bula, aunke e mes tabata sa di e peligronan.

E caso tristo aki conoce solamente perdedornan.

Ministerio Publico ta spera di manda un señal cla na tourguides y companianan di tour tocante e percuracion y e responsabilidad cu nan tin pa turistanan cu ta contrata nan pa nan servicionan, y cu nan bidanan e tourguidenan tin den nan man.

Comments

comments