Caso di hincamento na linear park a pone cu polisnan a para un auto riba Ser’i Teishi

Diabierna pasa di 10or anochi riba e parkeer plaats di linear park a sosode un problema entre grupo di hoben unda tabatin hende homber y muhe envolvi y a bin termina cu un homber a keda hinca. Despues di esaki tur hende a plama for di otro y e victima hinca a yega hospital pidiendo ayudo.



E sospechosonan envolvi a subi den un honda accord blanco y via tip polis a bin haya sa unda nan ta y a logra di para e auto riba Seri Teishi direccion rotonde Mahuma. A baha tanto dos hende homber y dos hende muhe for di e auto. E dos homber ta un di e sospechoso principal cu a hinca, pero debi cu no tin ningun prueba di camara debi cu tur luga riba linear park ta cera y ningun momento central di polis a haya e yamada a pone cu e situacion a complica. Ta via declaracion di e victima polis a cuminsa colecta informacion pa sa e pasonan pa cana.

Comments

comments