Caso di Emsley Tromp den corte lo continua

Hues den corte di husticia na Corsou a rechasa tur e 12 puntonan di obhecion di defensa di sr. Emsley Tromp, kende tabata director di Banco Central di Corsou y St. Maarten y di e manera aki a anuncia cu e caso yama “Saffier” contra Tromp, ta continua.

Di un otro banda, abogado di Tromp, Neils van der Laan a declara cu Hulanda un biaha mas ta conduciendo un “proceso politico” na Corsou riba diamars, segun e website di noticia Curacao Chronicle.

Di acuerdo cu Ministerio Publico, Tromp a comete fraude di belasting y “pais Corsou” a wordo afecta pa casi 3 miyon di dollar.

E caso den corte di diamars tabata un asina yama pro forma. E tratamento substantivo di e cargo contra di Tromp (57), kende tabata na encargo di e Banco Central pa un kwart siglo, lo wordo discuti despues. Sinembargo, e abogado van der Laan a papia den su defensa preliminar di “gran interes” den e caso.

“Maneha pa podernan mas halto”

Tambe, di acuerdo cu Ministerio Publico, Tromp intencionalmente no a declara tur ingreso cu el a ricibi den su trabao pa e periodo di 2006 pa 2014 for di su pension pa belasting. Su defensa ta keda para ariba cu Tromp tin cu haci esaki despues di su retiro.

Pero bao di e desacuerdo substantivo aki, e ta un asunto mas profundo, cu tambe tin cu wordo discuti den e proceso contra di e ex prome minister di Corsou, Gerrit Schotte na fin di siman pasa. Di acuerdo cu e abogado di Tromp, tin un proceso plitico, “maneha pa podernan mas halto.”

Marioneta di Hulanda

E director di banco Tromp, tambe ta conoci como e “rey chikito di Corsou”. Esey ta enomber cu e Gobierno Hulandes a dun’e. Corsou ta un pais autonomo den reino desde 2010. Asuntonan exterior y defensa di Hulanda ta percura pa e pais. Pero hopi hende ta mira Ministerio Publico como un marionieta di Hulanda cu kier mantene su influencia pa loke ta regarda e administracion publico efectivo of inefectivo.

Esun cu no ta fit den e sistema Hulandes ta wordo ataca, Gerrit Schotte a keha diabierna ultimo riba su conviccion den e apelacion, pa motibo di corupcion oficial y labamento di placa. E defensa di e director di banco Central, Tromp, tambe conoci como e “rey chikito di Corsou”, a sigui e mesun ruta riba diamars.

“Inhusto, negligente y pura”

Loke ta straño ta, cu Schotte y Tromp ta rival.

Mas na principio, defensa a yama e huicio contra Tromp “inapropia, negligente y pura.” Ministerio Publico no a haci su trabao cu cuidao, segun abogado van der Laan a bisa diamars. Su palabranan a forma un echo di loke Geert-Jan Knoops, abogado di Gerrit Schotte, a sugeri anteriormente.

E ta remarcabel, sinembargo, cu Schotte y Tromp ta rival di otro na Corsou. Den e periodo di 2010-2012, ora cu Schotte tabata e prome minister di e isla autonomo, el a purba di reemplasa Tromp pa un persona liga politicamente. Pero hopi acusacion a wordo expresa contra di e poder y influencia di Tromp den e añanan reciente, pero esaki ta prome biaha cu el a wordo enhuicia.

El a yama Emsley Tromp “no un dictador”

E abogado defensor Van der Laan parce di ta conciente di e show riba diamars. El a yama Emsley Tromp “no un dictador”, pero un hende cu a haci 25 aña di un bon trabao.” Di acuerdo cu e abogado, e cuestion ta sea of no, e retencion fraudulento di e salario ta un asunto pa e pagado di belasting y no ta merece di ta un tratamento criminal en lo absoluto.

E defensa kier pa huis Van der Spoel declara e ponencia di Ministerio Publico no admisibel.

