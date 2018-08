Caso di cortamento na Tanki Leendert señora tur na sanger

Diahuebs anochi gritonan tabata sali for di un cas na Tanki Leendert unda habitantenan a raporta di biaha na polis y mira un auto preto ta sali for di e caya y na e cas a mira basta sanger. Prome polis a keda informa cu lo tabata tin un tiramento pero esei no tabata e caso. Polis a yega di biaha y a cera e area pa start un investigacion unda a topa sanger tur caminda den e cas y un cuchiu.

A notifica recherche cu a presenta di biaha na e sitio hunto cu departamento forensico pa haci nan investigacion. E victima lo a yega hospital cu ayudo di su casa. Segun e homber cu e señora tabata den cushina haciendo cuminda y un cuchiu lo a cay riba e señora su man y a corta su mes. Polis a tuma tur dato di tanto e homber y e señora pa recherche tuma e caso aki over y a notifica personal di slachtofferhulp. E investigacion lo determina si tabata un problema di pareha cu a termina na cortamento y of loke e homber a declara.

