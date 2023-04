E media mas grandi di noticia y radio emisora Live 99.9 Fm na Boneiro diahuebs anochi e director Aimed Ayudi a trece un breaking news di forma excluviso y a pone e team di Live 99 Fm riba caya pa cubri yegada di e sospechoso cu a deteni den caso di Boechi.

Asina Live 99 Fm a trece e relato riba nan pagina social.

Den un sekresia total i ku basta agente polisial i team di aresto a trese e sospechoso Churendy C. di 44 aña di edat ku lo ta envolvi den e kaso di asesinato di e rapper Boechi pa Boneiru.

E ta keda sera aki na Boneiru den e instituto di JICN.

A prepara henter un blok den prizon pa e detenido aki.

A bin Boneiru kune pa su propio seguridat mientras ku e investigashon ta sigi kana.

Un team di recherche for di Korsou ta enkarga ku e kaso i lo kuminsa ku interogashon di e sospechoso aki na Boneiru den JICN.

Churendy C no por tin kontakto ku niun hende, solamente e por papia ku su abogado.

No ta deskarta e posibilidat ku tin mas detenshon pa bai kai den e kaso aki.

Ministerio Públiko por konfirmá ku un transporte spesial di un detenido a tuma lugá. Koninklijke Marechaussee riba enkargo di Ministerio Públiko ta ehekutá e guia di e detenido. Tokante e transporte mes no ta duna mas informashon.